- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Рибні рулетики з овочами в духовці: рецепт ефектного гарячого
Рибні рулетики з овочами — це гарна святкова страва, яка прикрасить будь-який урочистий стіл.
Всередині ніжного рибного філе — соковита начинка з моркви, болгарського перцю, цибулі та помідорів.
Інгредієнти
- філе минтая
- 600 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський (червоний)
- 1 шт.
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 1 зубок
- приправа для риби
- 0,5 ч. л.
- сік лимонний
- 1 ст. л.
- масло вершкове
- 30 г
- олія
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Філе риби промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте вздовж на довгі смужки, щоб під час згортання вийшли невеликі рулетики. Рибу посипте приправою, посоліть, поперчіть і збризніть лимонним соком.
Цибулю і моркву почистьте, цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупну тертку.
У болгарського перцю видаліть плодоніжку, насіння і наріжте його соломкою.
У помідорів видаліть шкірку та наріжте на середні кубики.
Часник очистьте та подрібніть.
У сковорідці розігрійте олію та обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте часник, моркву, болгарський перець, знову обсмажте п’ять хвилин, додайте помідори і ще 5–7 хвилин смажте на повільному вогні.
На робочу поверхню викладіть філе минтая шкіркою донизу, на широкий край риби покладіть трохи овочевої начинки, згорніть у рулетик і заколіть дерев’яною зубочисткою.
На дно форми, змащеної олією, викладіть решту овочів, потім рибні рулетики, а зверху розкладіть шматочки вершкового масла.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин. Перед подаванням вийміть з рулетиків зубочистки.
Поради:
Рибу використовуйте будь-яку без кісток.