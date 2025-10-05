ТСН у соціальних мережах

65
Рибні рулетики з овочами в духовці: рецепт ефектного гарячого

Рибні рулетики з овочами — це гарна святкова страва, яка прикрасить будь-який урочистий стіл.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
162 ккал
Рибні рулетики з овочами в духовці / © Credits

Всередині ніжного рибного філе — соковита начинка з моркви, болгарського перцю, цибулі та помідорів.

Інгредієнти

філе минтая
600 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський (червоний)
1 шт.
помідори
2 шт.
часник
1 зубок
приправа для риби
0,5 ч. л.
сік лимонний
1 ст. л.
масло вершкове
30 г
олія
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Філе риби промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте вздовж на довгі смужки, щоб під час згортання вийшли невеликі рулетики. Рибу посипте приправою, посоліть, поперчіть і збризніть лимонним соком.

  2. Цибулю і моркву почистьте, цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупну тертку.

  3. У болгарського перцю видаліть плодоніжку, насіння і наріжте його соломкою.

  4. У помідорів видаліть шкірку та наріжте на середні кубики.

  5. Часник очистьте та подрібніть.

  6. У сковорідці розігрійте олію та обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте часник, моркву, болгарський перець, знову обсмажте п’ять хвилин, додайте помідори і ще 5–7 хвилин смажте на повільному вогні.

  7. На робочу поверхню викладіть філе минтая шкіркою донизу, на широкий край риби покладіть трохи овочевої начинки, згорніть у рулетик і заколіть дерев’яною зубочисткою.

  8. На дно форми, змащеної олією, викладіть решту овочів, потім рибні рулетики, а зверху розкладіть шматочки вершкового масла.

  9. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин. Перед подаванням вийміть з рулетиків зубочистки.

Поради:

  • Рибу використовуйте будь-яку без кісток.

