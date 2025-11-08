Рибний салат із кокосовим молоком: рецепт ніжної та екзотичної страви

Рибний салат з кокосовим молоком instagram.com_ameliezen_ / © Instagram

Французька фудблогерка Amelie поділилася рецептом, який завойовує серця всіх, хто його скуштує. І результат насправді вражає. Салат із тунця та кокосового молока — страва, яка нагадує класичний таїтянський «poisson cru», але з французьким шармом. Ідеально смакує коли хочеться легкого, проте насиченого смаком обіду.

Секрет — у балансі смаків: кислинка лайма «готує» рибу, кокосове молоко додає оксамитової текстури, а свіжі овочі створюють ідеальний контраст.

Інгредієнти свіжий тунець 500 г морква 1 шт. помідори 1–2 шт. огірок ½ шт. червона цибуля ½ шт. лайм 2 шт. кокосове молоко 400 мл шніт-цибуля сіль перець

Приготування

Наріжте тунець дрібними кубиками та полийте соком лайма. Поки ви готуєте овочі, він злегка «приготується» від кислоти, але залишиться ніжним і свіжим. Подрібніть помідори, огірок, цибулю, натріть моркву, посічіть шніт-цибулю. У великій мисці поєднайте овочі, тунця разом із соком лайма, додайте кокосове молоко, сіль і перець. Добре перемішайте, щоб усі смаки з’єдналися. Накрийте миску плівкою та поставте у холодильник щонайменше на 30 хв. Чим довше салат настоюється, тим гармонійним стає його смак. Подавайте добре охолодженим окремо чи з порцією відвареного рису.

Подача

Для ефектної подачі прикрасьте салат дрібно нарізаною зеленню, скибочками лайма чи їстівними квітами. Така страва має приголомшливий вигляд на святковому столі чи як легкий обід для вихідного дня.

Поради

Якщо не маєте тунця, спробуйте з філе дорадо чи морського окуня, смак буде трохи м’якшим, але не менш вишуканим.

Для пікантності можна додати чилі чи краплю соєвого соусу.

Не замінюйте лайм лимоном, саме лайм дає той свіжий, тропічний аромат.

Рибний салат із кокосовим молоком — це простота, витонченість і користь у кожній ложці. Легкий, але ситний, він чудово освіжає, заряджає енергією та створює настрій відпустки, навіть посеред робочого тижня.