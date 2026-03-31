Рецепти
22
1 хв

Рибний суп із вермішеллю: простий рецепт

Особливість приготування рибного супу в тому, що готується він із вермішеллю, а рибу можна використовувати будь-яку.

Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
Страва виходить легкою, смачною та ситною.

Інгредієнти

філе хека
500 г
вермішель дрібна
40 г
картопля
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
олія
лавровий лист
1 шт.
перець чорний мелений; сіль;
зелень (петрушка, кріп)
вода
1,5 л

  1. Філе хека розморозьте, промийте та наріжте на середні шматочки.

  2. Картоплю, цибулю, моркву очистьте, картоплю наріжте на невеликі кубики, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на середню тертку.

  3. У каструлю влийте воду, викладіть картоплю, доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості.

  5. Викладіть рибу в каструлю до картоплі, потім обсмажені овочі, лавровий лист, перець чорний мелений, посоліть, доведіть до кипіння і варіть п’ять хвилин, потім додайте вермішель і варіть 2-4 хвилини.

  6. Зніміть із вогню, розлийте по тарілках і посипте зеленню.

Поради:

За бажанням додайте в суп одну столову ложку лимонного соку.

