Рибний суп із вермішеллю: простий рецепт
Особливість приготування рибного супу в тому, що готується він із вермішеллю, а рибу можна використовувати будь-яку.
Страва виходить легкою, смачною та ситною.
Інгредієнти
- філе хека
- 500 г
- вермішель дрібна
- 40 г
- картопля
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний мелений; сіль;
- зелень (петрушка, кріп)
- вода
- 1,5 л
Філе хека розморозьте, промийте та наріжте на середні шматочки.
Картоплю, цибулю, моркву очистьте, картоплю наріжте на невеликі кубики, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на середню тертку.
У каструлю влийте воду, викладіть картоплю, доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості.
Викладіть рибу в каструлю до картоплі, потім обсмажені овочі, лавровий лист, перець чорний мелений, посоліть, доведіть до кипіння і варіть п’ять хвилин, потім додайте вермішель і варіть 2-4 хвилини.
Зніміть із вогню, розлийте по тарілках і посипте зеленню.
Поради:
За бажанням додайте в суп одну столову ложку лимонного соку.