Рис із овочами на пательні: рецепт нашвидкуруч

Рис із овочами на пательні / © Associated Press

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Така страва не тільки тішить яскравими кольорами та ароматами, а й готується доволі просто, з доступних інгредієнтів. Цей рецепт від шеф-кухаря Eric Lahuerta — справжній кулінарний порятунок для буднів і вихідних. А головне — готується без м’яса, тож підійде вегетаріанцям та всім, хто хоче «легшого» меню.

Це іспанський варіант рису з овочами, який готується схоже до паельї, але без морепродуктів або м’яса. Ключовий момент — обсмажування овочів і правильне тушкування рису в овочевому бульйоні. У результаті ви отримаєте надзвичайно ароматну, яскраву та поживну страву.

Інгредієнти Рис 200 г Невелика морква 1 шт. Суцвіття цвітної капусти 4 шт. Кабачок або цукіні ½ шт. Зелена спаржа 6 шт. Шампіньйони 5 шт. Помідори чері 8 шт. Артишок 1 шт. Стиглі томати 3 шт. Ріпчаста цибулина 1 шт. Солодка паприка 1 ч. л Біле сухе вино 1 склянка Овочевий бульйон 1 л Оливкова олія Сіль Чорний мелений перець

Приготування

Очистьте та наріжте великими шматками моркву, кабачок, цвітну капусту та спаржу. Шампіньйони поріжте навпіл або на пластинки, чері залиште цілими. У великій сковороді (бажано з товстим дном або навіть у сковороді для паельї) розігрійте оливкову олію. Швидко обсмажте всі підготовлені овочі (окрім чері, шампіньйонів і артишоку) до легкої золотистої скоринки. Потім зніміть із вогню та відкладіть. У тій же пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте терті стиглі томати та тушкуйте, поки не випарується більшість рідини. Потім додайте солодку паприку, перемішайте. Влийте біле вино. Дайте йому випаруватися, щоб залишився лише аромат. Це надає страві глибшого смаку. Поверніть овочі до пательні, додайте рис і добре перемішайте. Потім залийте гарячим овочевим бульйоном. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і залиште тушкуватися на середньому вогні приблизно 12 хв, не накривайте кришкою. За 2–3 хв до готовності додайте до рису чері, шампіньйони та артишок. Не перемішуйте — просто викладіть зверху, щоб овочі злегка пропарилися. Зніміть із вогню та залиште страву на 5 хв під кришкою чи рушником. Це дозволить рису «зібрати» смаки, а текстурі — стабілізуватися.

Подача

Подавайте рис теплим, прикрашеним свіжою зеленню (наприклад, петрушкою чи базиліком). Страва чудово поєднується з охолодженим білим вином або домашнім лимонадом.

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Рис з овочами на пательні — не просто швидкий обід. Це витончена, повноцінна страва, яка здатна прикрасити будь-який день. Соковиті овочі, ароматна заправка з томатів, легка кислинка вина — і все це в одній тарілці, яка пахне сонячною Іспанією.

Смачного!