Рисовий пудинг із XVIII століття instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Реклама

У світі, де кулінарні тренди змінюються швидше за сторінки стрічки новин, іноді хочеться натиснути «паузу» та повернутися назад у часі. Саме так зробив автор сторінки 18th Century Cook Майк Сміт і вирішив приготувати за рецептом із першої американської кулінарної книжки «American Cookery» Амелії Сіммонс. І почав він із ніжного, майже домашнього символу епохи — рисового пудингу.

«American Cookery» Амелії Сіммонс instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Цей десерт — приклад того, як рання американська кухня поєднувала доступні продукти, європейські впливи та перші спроби створити власну гастрономічну ідентичність.

Інгредієнти молоко 500 мл білий рис 60 г родзинки 60 г вершкове масло 45 г яйця 2 шт. кленовий сироп 45–60 г кориця 1 паличка портвейн, мадера чи інше кріплене вино

Рисовий пудинг із XVIII століття instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Приготування

Спочатку молоко разом із паличкою кориці доводять до легкого кипіння, фактично «ошпарюють», як це робили у старовинній кухні, щоб розкрити аромат спецій. Далі у гаряче молоко додають рис і варять на повільному вогні 10–15 хв, поки зерна не стануть м’якими та кремовими. Після цього у суміш вводять кленовий сироп, портвейн, вершкове масло та родзинки. Маса має трохи охолонути та лише тоді до неї додають збиті яйця, це важливий крок, який формує текстуру майбутнього пудингу. Суміш виливають у змащену форму та запікають за 150°C приблизно 30 хв до стану «ледь застиглої ніжності». Перед подачею пудинг злегка охолоджують і за бажанням додають ще трохи кленового сиропу.

Рисовий пудинг — це кулінарний міст між епохами, від кухонь перших американських господарств до сучасних блогерських експериментів.

Реклама

У ньому немає складних технік чи недосяжних інгредієнтів, лише молоко, рис, спеції та трохи терпіння. І саме ця простота робить його актуальним сьогодні, коли гастрономія знову повертається до простих смаків і зрозумілих історій.

Новини партнерів