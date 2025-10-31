ТСН у соціальних мережах

Рисовий тарт з лососем та шпинатом: рецепт ідеальної страви для сімейного обіду чи святкового столу

Легко, смачно та красиво — саме так можна приготувати тарт, який підкорює з першого шматочка

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Рисовий тарт з лососем та шпинатом

Рисовий тарт з лососем та шпинатом / © Associated Press

Осінь і зима — час ситної випічки, але іноді хочеться чогось легкого та водночас ефектного. Тарт із лососем і шпинатом — саме така страва. Вона поєднує ніжний смак риби, свіжість овочів та сирну вершковість, а ще має вигляд на столі як справжній ресторанний шедевр, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Gătim zi de zi cu Natalia.

Інгредієнти

Основа

  • рис 250 г

  • вода 550 мл

  • сіль ½ ч. л

Начинка

  • лосось 200 г

  • шпинат 100 г

  • помідори чері 6–8 шт.

Соус

  • яйця 3 шт.

  • сметана 100 г

  • сіль 1 ч. л

  • чорний перець ⅓ ч. л

  • сушений часник ⅓ ч. л

Приготування

Основа

Цікаво, що основа для цього тарта готується не з пісочного тіста, а з рису. Він виходить щільним і тримає форму, а смак готової страви залишається легким.

  1. Закип’ятіть воду з сіллю.

  2. Додайте рис і варіть 15 хв, періодично помішуйте.

  3. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та залиште ще 5 хв.

  4. Викладіть рис у форму для випікання, добре змащену олією, та рівномірно розподіліть.

Порада: щоб рис легко прийняв форму, можна трохи притиснути його дном склянки чи ложкою.

Начинка

  1. Шпинат швидко обсмажте на сухій сковороді 2 хв і помішуйте його.

  2. Лосось наріжте кубиками, а помідори — на половинки.

  3. Викладіть рівномірно усе на рисову основу.

Порада: щоб смак лосося максимально розкрився, вибирайте свіжу чи охолоджену рибу високої якості.

Соус

  1. Збийте яйця зі сметаною та спеціями.

  2. Вилийте соус на начинку, рівномірно розподіліть.

Порада: якщо любите насиченіший смак, можна додати трохи тертого пармезану чи сиру фета одразу у соус.

Випікання

  1. Випікайте тарт у розігрітій духовці 30 хв за 180°C.

  2. Потім посипте тертим сиром і запікайте ще 10 хв, поки сир не розплавиться та не зарум’яниться.

  3. Дайте тарту охолонути 10 хв перед подачею.

Подача

Тарт з лососем та шпинатом має ефектний вигляд як гарячим, так і кімнатної температури. Він ідеальний для:

  • сімейного обіду, коли хочеться здивувати близьких

  • святкового столу чи бранчу з друзями

  • фуршетів,

Тарт поєднує у собі корисні інгредієнти, легкість у приготуванні та «вау» ефект на столі. Лосось, шпинат і чері створюють баланс смаку та кольору, а вершково-яєчний соус робить кожен шматочок ніжним і соковитим.

