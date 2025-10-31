Рисовий тарт з лососем та шпинатом: рецепт ідеальної страви для сімейного обіду чи святкового столу

Рисовий тарт з лососем та шпинатом / © Associated Press

Осінь і зима — час ситної випічки, але іноді хочеться чогось легкого та водночас ефектного. Тарт із лососем і шпинатом — саме така страва. Вона поєднує ніжний смак риби, свіжість овочів та сирну вершковість, а ще має вигляд на столі як справжній ресторанний шедевр, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Gătim zi de zi cu Natalia.

Інгредієнти

Основа

рис 250 г

вода 550 мл

сіль ½ ч. л

Начинка

лосось 200 г

шпинат 100 г

помідори чері 6–8 шт.

Соус

яйця 3 шт.

сметана 100 г

сіль 1 ч. л

чорний перець ⅓ ч. л

сушений часник ⅓ ч. л

Приготування

Основа

Цікаво, що основа для цього тарта готується не з пісочного тіста, а з рису. Він виходить щільним і тримає форму, а смак готової страви залишається легким.

Закип’ятіть воду з сіллю. Додайте рис і варіть 15 хв, періодично помішуйте. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та залиште ще 5 хв. Викладіть рис у форму для випікання, добре змащену олією, та рівномірно розподіліть.

Порада: щоб рис легко прийняв форму, можна трохи притиснути його дном склянки чи ложкою.

Начинка

Шпинат швидко обсмажте на сухій сковороді 2 хв і помішуйте його. Лосось наріжте кубиками, а помідори — на половинки. Викладіть рівномірно усе на рисову основу.

Порада: щоб смак лосося максимально розкрився, вибирайте свіжу чи охолоджену рибу високої якості.

Соус

Збийте яйця зі сметаною та спеціями. Вилийте соус на начинку, рівномірно розподіліть.

Порада: якщо любите насиченіший смак, можна додати трохи тертого пармезану чи сиру фета одразу у соус.

Випікання

Випікайте тарт у розігрітій духовці 30 хв за 180°C. Потім посипте тертим сиром і запікайте ще 10 хв, поки сир не розплавиться та не зарум’яниться. Дайте тарту охолонути 10 хв перед подачею.

Подача

Тарт з лососем та шпинатом має ефектний вигляд як гарячим, так і кімнатної температури. Він ідеальний для:

сімейного обіду, коли хочеться здивувати близьких

святкового столу чи бранчу з друзями

фуршетів,

Тарт поєднує у собі корисні інгредієнти, легкість у приготуванні та «вау» ефект на столі. Лосось, шпинат і чері створюють баланс смаку та кольору, а вершково-яєчний соус робить кожен шматочок ніжним і соковитим.