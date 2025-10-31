- Дата публікації
Рисовий тарт з лососем та шпинатом: рецепт ідеальної страви для сімейного обіду чи святкового столу
Легко, смачно та красиво — саме так можна приготувати тарт, який підкорює з першого шматочка
Осінь і зима — час ситної випічки, але іноді хочеться чогось легкого та водночас ефектного. Тарт із лососем і шпинатом — саме така страва. Вона поєднує ніжний смак риби, свіжість овочів та сирну вершковість, а ще має вигляд на столі як справжній ресторанний шедевр, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці Gătim zi de zi cu Natalia.
Інгредієнти
Основа
рис 250 г
вода 550 мл
сіль ½ ч. л
Начинка
лосось 200 г
шпинат 100 г
помідори чері 6–8 шт.
Соус
яйця 3 шт.
сметана 100 г
сіль 1 ч. л
чорний перець ⅓ ч. л
сушений часник ⅓ ч. л
Приготування
Основа
Цікаво, що основа для цього тарта готується не з пісочного тіста, а з рису. Він виходить щільним і тримає форму, а смак готової страви залишається легким.
Закип’ятіть воду з сіллю.
Додайте рис і варіть 15 хв, періодично помішуйте.
Зніміть з вогню, накрийте кришкою та залиште ще 5 хв.
Викладіть рис у форму для випікання, добре змащену олією, та рівномірно розподіліть.
Порада: щоб рис легко прийняв форму, можна трохи притиснути його дном склянки чи ложкою.
Начинка
Шпинат швидко обсмажте на сухій сковороді 2 хв і помішуйте його.
Лосось наріжте кубиками, а помідори — на половинки.
Викладіть рівномірно усе на рисову основу.
Порада: щоб смак лосося максимально розкрився, вибирайте свіжу чи охолоджену рибу високої якості.
Соус
Збийте яйця зі сметаною та спеціями.
Вилийте соус на начинку, рівномірно розподіліть.
Порада: якщо любите насиченіший смак, можна додати трохи тертого пармезану чи сиру фета одразу у соус.
Випікання
Випікайте тарт у розігрітій духовці 30 хв за 180°C.
Потім посипте тертим сиром і запікайте ще 10 хв, поки сир не розплавиться та не зарум’яниться.
Дайте тарту охолонути 10 хв перед подачею.
Подача
Тарт з лососем та шпинатом має ефектний вигляд як гарячим, так і кімнатної температури. Він ідеальний для:
сімейного обіду, коли хочеться здивувати близьких
святкового столу чи бранчу з друзями
фуршетів,
Тарт поєднує у собі корисні інгредієнти, легкість у приготуванні та «вау» ефект на столі. Лосось, шпинат і чері створюють баланс смаку та кольору, а вершково-яєчний соус робить кожен шматочок ніжним і соковитим.