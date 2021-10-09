Сациві з курячих ніжок - смачне м’ясо з горіховим соусом

Сациві з грузинської перекладається як "холодна страва". Так називають і соус, і готову м’ясну закуску. Традиційно сациві готують з індички, також для нього використовують курку, яловичину і навіть рибу.

Горіховий соус, яким просочують м'ясо, називається баже. Окрім волоських горіхів до нього входить безліч спецій: базилік, коріандр, майоран, кріп, червоний перець, імеретинський шафран. Весь цей набір можна замінити ароматною грузинською приправою хмелі-сунелі, до складу якої вже входять названі вище спеції. Також для баже знадобиться винний або яблучний оцет, який також можна замінити свіжим гранатовим соком. За бажанням в сациві додають свіжу кінзу, але рецепти різняться.

Інгредієнти:

Для бульйону:

1 кг курячих ніжок або курка

1 цибулина

1 морква

1-2 лаврових листки

окріп

Для соусу:

200 г молодих волоських горіхів

3-4 зубчики часнику

1 цибулина

1 ст.л хмелі-сунелі

1 ст.л борошна

1 ст.л яблучного або винного оцту

1/2 ч.л мускатного горіха

пучок кінзи

олія для смаження

сіль, перець

Приготування:

1. Приготування сациві починаємо з курки та бульйону. Щоб м'ясо вийшло смачним і ніжним, заливаємо його окропом або опускаємо в гарячу воду. Завдяки такій хитрості воно менше вивариться і збереже соки. Бульйон варимо на середньому вогні, щоб він не сильно кипів і вийшов прозорим. Під час варіння знімаємо зверху пінку, додаємо цілу цибулину і очищену моркву середнього розміру. За кілька хвилин до закінчення варіння кидаємо в каструлю з бульйоном 1-2 лаврових листки. Час приготування залежить від кількості м'яса. Ніжки приготуються приблизно за 40 хвилин.

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2. Поки курячі ніжки варяться, приготуємо соус баже для сациві. Окремо подрібнюємо горіхи і зелень. Горіхи найкраще пропустити через м'ясорубку. Кінзу можна дрібно порубати ножем або також пропустити через м'ясорубку. Сюди ж відправляємо 3-4 зубчики часнику.

3. Ріпчасту цибулю ріжемо дрібними кубиками і обсмажуємо на олії до прозорості. Додаємо 1 ст. л борошна, щоб загустити соус. Добре перемішуємо. Сюди ж вливаємо 500-700 мл курячого бульйону.

4. На пательню відправляємо подрібнені горіхи, кінзу і часник. Додаємо хмелі-сунелі, мускатний горіх і яблучний оцет. Солимо і перчимо за смаком. Перемішуємо і доводимо соус до кипіння.

5. Курячі ніжки перекладаємо на пательню, доводимо разом з соусом до кипіння та відставляємо з плити. Залишаємо страву остигати приблизно на 8-12 годин. Сациві подають холодним, а горіховий соус заведено вимочувати шматочками свіжого ароматного хліба.

Смачного!

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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