- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Салака в томатному соусі з овочами: рецепт страви, яка за смаком нагадує консерви
Приготуйте ситну, корисну страву з бюджетних продуктів.
Рибка виходить ціла, дуже смачна й ароматна, чимось нагадує консерви. Подайте як самостійну страву або з гарніром із картоплі.
Інгредієнти
- салака (очищена)
- 500 г
- томатна паста
- 150 г
- вода
- 220 г
- цибуля ріпчаста
- 200 г
- морква
- 200 г
- лавровий лист
- 2 шт.
- запашний перець
- 5 шт.
- перець чорний горошком
- 8 шт.
- олія
- 50 мл
- цукор - 1,5 ч. л; сіль.
- 1,5 ч. л.
- сіль
-
Рибу випатрайте, відріжте голови, хвіст, ретельно промийте та посоліть.
Цибулю, моркву очистьте і помийте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву великими брусочками. Перемішайте.
У мисці змішайте томатну пасту, воду, цукор і сіль.
У скляному посуді для запікання на дно налийте олію, додайте лавровий лист, перець духмяний, перець чорний горошком, викладіть 1/3 частину овочів, потім ½ частину рибки, щільно укладаючи одна до одної, далі овочі, рибу та верхній шар овочів. Залийте томатною заливкою, накрийте кришкою або фольгою та відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на дві години.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.