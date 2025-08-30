Салака в томатному соусі з овочами: рецепт страви, яка за смаком нагадує консерви

Ламке та сухе волосся — це проблема, з якою стикаються тисячі жінок. Воно має тьмяний вигляд, швидко плутається, ламається на кінчиках навіть під час розчісування. Такі пасма втрачають блиск і живий вигляд, а звичне укладання стає випробуванням. Чому це відбувається та як повернути волоссю силу та еластичність, спробуємо розібратися.