ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Салака в томатному соусі з овочами: рецепт страви, яка за смаком нагадує консерви

Приготуйте ситну, корисну страву з бюджетних продуктів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
122 ккал
Салака в томатному соусі з овочами

Салака в томатному соусі з овочами / © Credits

Рибка виходить ціла, дуже смачна й ароматна, чимось нагадує консерви. Подайте як самостійну страву або з гарніром із картоплі.

Інгредієнти

салака (очищена)
500 г
томатна паста
150 г
вода
220 г
цибуля ріпчаста
200 г
морква
200 г
лавровий лист
2 шт.
запашний перець
5 шт.
перець чорний горошком
8 шт.
олія
50 мл
цукор - 1,5 ч. л; сіль.
1,5 ч. л.
сіль

  1. Рибу випатрайте, відріжте голови, хвіст, ретельно промийте та посоліть.

  2. Цибулю, моркву очистьте і помийте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву великими брусочками. Перемішайте.

  3. У мисці змішайте томатну пасту, воду, цукор і сіль.

  4. У скляному посуді для запікання на дно налийте олію, додайте лавровий лист, перець духмяний, перець чорний горошком, викладіть 1/3 частину овочів, потім ½ частину рибки, щільно укладаючи одна до одної, далі овочі, рибу та верхній шар овочів. Залийте томатною заливкою, накрийте кришкою або фольгою та відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на дві години.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie