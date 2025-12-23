ТСН у соціальних мережах

Рецепти
94
1 хв

Салат "Апельсиновий віночок": рецепт цікавої страви

Коли хочеться чогось легкого, яскравого та справді святкового, салат «Апельсиновий віночок» стане вашим ідеальним рішенням.

Салат «Апельсиновий віночок» tiktok.com_@diana_kulikovska

Свіжі апельсини, ніжна рукола, авокадо та ароматні креветки — усе це разом створює справжню гармонію смаків і кольорів на тарілці. Цей салат не тільки смачний, а й корисний, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці diana_kulikovska.

Інгредієнти

Салат

  • салат або рукола 1 пакет

  • апельсин 1 шт.

  • креветки 13 шт.

  • авокадо 1 шт.

  • пармезан

Заправка

  • лимонний сік 1 ст. л

  • французька гірчиця 1 ч. л

  • олія 1 ст. л

Приготування

  1. Промийте салат або руколу, обсушіть і викладіть на велику тарілку.

  2. Очистьте апельсин і наріжте на тонкі скибочки, акуратно розкладіть їх поверх зелені.

  3. Обсмажте креветки на невеликій кількості олії з улюбленими спеціями до золотистого кольору. Додайте до салату.

  4. Наріжте стигле авокадо кубиками та обережно змішайте з іншими інгредієнтами.

  5. Посипте дрібкою тертого пармезану для легкого ароматного акценту.

  6. Змішайте лимонний сік, гірчицю та олію. Полийте салат безпосередньо перед подачею та акуратно перемішайте.

Салат «Апельсиновий віночок» — це той випадок, коли прості інгредієнти перетворюються на справжню гастрономічну насолоду. Легкий та яскравий, він заряджає енергією та чудовим настроєм на весь день.

94
