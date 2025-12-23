Салат "Апельсиновий віночок": рецепт цікавої страви

Салат «Апельсиновий віночок» tiktok.com_@diana_kulikovska

Свіжі апельсини, ніжна рукола, авокадо та ароматні креветки — усе це разом створює справжню гармонію смаків і кольорів на тарілці. Цей салат не тільки смачний, а й корисний, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці diana_kulikovska.

Інгредієнти

Салат

салат або рукола 1 пакет

апельсин 1 шт.

креветки 13 шт.

авокадо 1 шт.

пармезан

Заправка

лимонний сік 1 ст. л

французька гірчиця 1 ч. л

олія 1 ст. л

Приготування

Промийте салат або руколу, обсушіть і викладіть на велику тарілку. Очистьте апельсин і наріжте на тонкі скибочки, акуратно розкладіть їх поверх зелені. Обсмажте креветки на невеликій кількості олії з улюбленими спеціями до золотистого кольору. Додайте до салату. Наріжте стигле авокадо кубиками та обережно змішайте з іншими інгредієнтами. Посипте дрібкою тертого пармезану для легкого ароматного акценту. Змішайте лимонний сік, гірчицю та олію. Полийте салат безпосередньо перед подачею та акуратно перемішайте.

Салат «Апельсиновий віночок» — це той випадок, коли прості інгредієнти перетворюються на справжню гастрономічну насолоду. Легкий та яскравий, він заряджає енергією та чудовим настроєм на весь день.