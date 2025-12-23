- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат "Апельсиновий віночок": рецепт цікавої страви
Коли хочеться чогось легкого, яскравого та справді святкового, салат «Апельсиновий віночок» стане вашим ідеальним рішенням.
Свіжі апельсини, ніжна рукола, авокадо та ароматні креветки — усе це разом створює справжню гармонію смаків і кольорів на тарілці. Цей салат не тільки смачний, а й корисний, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці diana_kulikovska.
Інгредієнти
Салат
салат або рукола 1 пакет
апельсин 1 шт.
креветки 13 шт.
авокадо 1 шт.
пармезан
Заправка
лимонний сік 1 ст. л
французька гірчиця 1 ч. л
олія 1 ст. л
Приготування
Промийте салат або руколу, обсушіть і викладіть на велику тарілку.
Очистьте апельсин і наріжте на тонкі скибочки, акуратно розкладіть їх поверх зелені.
Обсмажте креветки на невеликій кількості олії з улюбленими спеціями до золотистого кольору. Додайте до салату.
Наріжте стигле авокадо кубиками та обережно змішайте з іншими інгредієнтами.
Посипте дрібкою тертого пармезану для легкого ароматного акценту.
Змішайте лимонний сік, гірчицю та олію. Полийте салат безпосередньо перед подачею та акуратно перемішайте.
Салат «Апельсиновий віночок» — це той випадок, коли прості інгредієнти перетворюються на справжню гастрономічну насолоду. Легкий та яскравий, він заряджає енергією та чудовим настроєм на весь день.