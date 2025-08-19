- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 2 хв
Салат "Асорті" з грибами та овочами: рецепт смачної консервації на зиму
Домашня заготівля — справжня магія українських кухонь. У банках зберігається не лише смак літа, а й тепло рук господині, яка дбайливо готує запаси для всієї родини.
Серед десятків рецептів особливе місце посідає салат «Асорті» з грибами та овочами. Він яскравий, хрусткий, ароматний та настільки універсальний, що чудово доповнить будь-яку страву — від картопляного пюре до святкових м’ясних делікатесів.
Про рецепт цього апетитного салату, який не лише збереже корисні властивості овочів, а й подарує вам задоволення від кожної ложки, розповіли на сторінці VD Necrasova.
Інгредієнти
Овочева основа
Огірки 1,5 кг
Гриби (печериці або лісові) 1 кг
Болгарський перець 1 кг
Цибуля ріпчаста 500 г
Розсіл
Вода 2,5 л
Сіль 1 склянка (250 г)
Маринад
Вода 3 склянки (750 мл)
Цукор 2,5 склянки (650 г)
Оцет 9% 300 мл
Приготування
Огірки середнього розміру розріжте навпіл, а маленькі залиште цілими.
Гриби почистьте, великі розріжте на 4 частини, середні — навпіл, маленькі залиште цілими.
Болгарський перець наріжте смужками.
Цибулю поріжте півкільцями або четвертинками.
У велику миску влийте 2,5 л води, додайте 250 г солі, добре розчиніть. Покладіть всі овочі та гриби, перемішайте та залиште на 2 години. Час від часу помішуйте.
Через 2 години овочі відцідіть та щільно викладіть у стерилізовані банки, злегка струшуйте, щоб вони рівномірно розподілилися.
У каструлі з’єднайте 3 склянки води, 2,5 склянки цукру та 300 мл 9% оцту. Доведіть до кипіння, помішуйте, щоб цукор повністю розчинився.
Гарячим маринадом залийте овочі у банках, накрийте кришками та поставте у каструлю з водою. Літрові банки стерилізуйте 15 хв, а півлітрові — 10 хв.
Банки щільно закрутіть, переверніть догори дном і накрийте ковдрою до повного охолодження.
Поради
Якщо ви використовуєте лісові гриби, обов’язково проваріть їх у підсоленій воді 15–20 хв перед додаванням у салат.
Для яскравішого вигляду беріть перець різних кольорів — жовтий, червоний та зелений.
Оцет можна замінити яблучним — тоді смак буде ніжнішим.
Зберігати салат найкраще у темному прохолодному місці.
Салат виходить хрустким, яскравим і ароматним. Кожна баночка — справжнє «літо у маринаді». Він чудово підходить як до святкового столу, так і до щоденних страв.