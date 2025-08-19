Салат "Асорті" з грибами та овочами: рецепт смачної консервації на зиму

Салат Асорті tiktok.com_vd.necrasova

Реклама

Серед десятків рецептів особливе місце посідає салат «Асорті» з грибами та овочами. Він яскравий, хрусткий, ароматний та настільки універсальний, що чудово доповнить будь-яку страву — від картопляного пюре до святкових м’ясних делікатесів.

Про рецепт цього апетитного салату, який не лише збереже корисні властивості овочів, а й подарує вам задоволення від кожної ложки, розповіли на сторінці VD Necrasova.

Інгредієнти

Овочева основа

Огірки 1,5 кг

Гриби (печериці або лісові) 1 кг

Болгарський перець 1 кг

Цибуля ріпчаста 500 г

Розсіл

Вода 2,5 л

Сіль 1 склянка (250 г)

Маринад

Вода 3 склянки (750 мл)

Цукор 2,5 склянки (650 г)

Оцет 9% 300 мл

Приготування

Огірки середнього розміру розріжте навпіл, а маленькі залиште цілими. Гриби почистьте, великі розріжте на 4 частини, середні — навпіл, маленькі залиште цілими. Болгарський перець наріжте смужками. Цибулю поріжте півкільцями або четвертинками.

У велику миску влийте 2,5 л води, додайте 250 г солі, добре розчиніть. Покладіть всі овочі та гриби, перемішайте та залиште на 2 години. Час від часу помішуйте. Через 2 години овочі відцідіть та щільно викладіть у стерилізовані банки, злегка струшуйте, щоб вони рівномірно розподілилися. У каструлі з’єднайте 3 склянки води, 2,5 склянки цукру та 300 мл 9% оцту. Доведіть до кипіння, помішуйте, щоб цукор повністю розчинився. Гарячим маринадом залийте овочі у банках, накрийте кришками та поставте у каструлю з водою. Літрові банки стерилізуйте 15 хв, а півлітрові — 10 хв. Банки щільно закрутіть, переверніть догори дном і накрийте ковдрою до повного охолодження.

Поради

Якщо ви використовуєте лісові гриби, обов’язково проваріть їх у підсоленій воді 15–20 хв перед додаванням у салат.

Для яскравішого вигляду беріть перець різних кольорів — жовтий, червоний та зелений.

Оцет можна замінити яблучним — тоді смак буде ніжнішим.

Зберігати салат найкраще у темному прохолодному місці.

Салат виходить хрустким, яскравим і ароматним. Кожна баночка — справжнє «літо у маринаді». Він чудово підходить як до святкового столу, так і до щоденних страв.