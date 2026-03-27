Салат "Буніто" tiktok.com/@anna_di__

Реклама

Ідеальний салат — це коли мінімум інгредієнтів, але максимум смаку. Саме таким є «Буніто» від фудблогерки Anna._.Di, він ніжний, соковитий, із легкою гостринкою та красивою шаруватою подачею. Салат має ефектний вигляд, а готується значно простіше, ніж здається на перший погляд.

Інгредієнти

Куряче філе (запечене)

Морква по-корейськи

Сир твердий

Майонез

Білки варених яєць

Зелень

Для маринування філе

Сіль

Сушений орегано

Паприка

Олія

Приготування

Куряче філе натріть сіллю, орегано, паприкою та злегка змастіть олією. Загорніть у фольгу та запікайте 20–30 хв за температури 180°C. Потім відкрийте фольгу та допікайте ще приблизно 10 хв, так м’ясо набуде апетитної скоринки. Готове філе охолодіть і наріжте чи розберіть на волокна. Сир натріть, білки відокремте від жовтків і також подрібніть. Салат викладайте шарами. Кожен шар потрібно змащувати майонезом, щоб страва була ніжною та соковитою. Послідовність може бути такою: куряче філе, морква по-корейськи, білки та твердий сир. Прикрасьте салат зеленню та дайте йому трохи настоятися перед подачею, так смаки краще поєднаються.

«Буніто» — це баланс текстур і смаків, ніжність курки, легка гострота моркви, кремовість майонезу та насиченість сиру, а ще, це чудовий приклад того, як прості інгредієнти можуть мати по-справжньому святковий вигляд.

Салат «Буніто» — ідеальний варіант, коли хочеться приготувати щось ефектне без складних технік і дорогих продуктів.