ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Салат "Буніто" — як приготувати оригінальну страву

Соковите запечене філе, пікантна морква по-корейськи та ніжні шари — цей салат легко може стати головною зіркою святкового столу.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Салат "Буніто" tiktok.com/@anna_di__

Ідеальний салат — це коли мінімум інгредієнтів, але максимум смаку. Саме таким є «Буніто» від фудблогерки Anna._.Di, він ніжний, соковитий, із легкою гостринкою та красивою шаруватою подачею. Салат має ефектний вигляд, а готується значно простіше, ніж здається на перший погляд.

Інгредієнти

  • Куряче філе (запечене)

  • Морква по-корейськи

  • Сир твердий

  • Майонез

  • Білки варених яєць

  • Зелень

Для маринування філе

  • Сіль

  • Сушений орегано

  • Паприка

  • Олія

Приготування

  1. Куряче філе натріть сіллю, орегано, паприкою та злегка змастіть олією.

  2. Загорніть у фольгу та запікайте 20–30 хв за температури 180°C.

  3. Потім відкрийте фольгу та допікайте ще приблизно 10 хв, так м’ясо набуде апетитної скоринки.

  4. Готове філе охолодіть і наріжте чи розберіть на волокна.

  5. Сир натріть, білки відокремте від жовтків і також подрібніть.

  6. Салат викладайте шарами.

  7. Кожен шар потрібно змащувати майонезом, щоб страва була ніжною та соковитою.

  8. Послідовність може бути такою: куряче філе, морква по-корейськи, білки та твердий сир.

  9. Прикрасьте салат зеленню та дайте йому трохи настоятися перед подачею, так смаки краще поєднаються.

«Буніто» — це баланс текстур і смаків, ніжність курки, легка гострота моркви, кремовість майонезу та насиченість сиру, а ще, це чудовий приклад того, як прості інгредієнти можуть мати по-справжньому святковий вигляд.

Салат «Буніто» — ідеальний варіант, коли хочеться приготувати щось ефектне без складних технік і дорогих продуктів.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie