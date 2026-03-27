Салат "Буніто" — як приготувати оригінальну страву
Соковите запечене філе, пікантна морква по-корейськи та ніжні шари — цей салат легко може стати головною зіркою святкового столу.
Ідеальний салат — це коли мінімум інгредієнтів, але максимум смаку. Саме таким є «Буніто» від фудблогерки Anna._.Di, він ніжний, соковитий, із легкою гостринкою та красивою шаруватою подачею. Салат має ефектний вигляд, а готується значно простіше, ніж здається на перший погляд.
Інгредієнти
Куряче філе (запечене)
Морква по-корейськи
Сир твердий
Майонез
Білки варених яєць
Зелень
Для маринування філе
Сіль
Сушений орегано
Паприка
Олія
Приготування
Куряче філе натріть сіллю, орегано, паприкою та злегка змастіть олією.
Загорніть у фольгу та запікайте 20–30 хв за температури 180°C.
Потім відкрийте фольгу та допікайте ще приблизно 10 хв, так м’ясо набуде апетитної скоринки.
Готове філе охолодіть і наріжте чи розберіть на волокна.
Сир натріть, білки відокремте від жовтків і також подрібніть.
Салат викладайте шарами.
Кожен шар потрібно змащувати майонезом, щоб страва була ніжною та соковитою.
Послідовність може бути такою: куряче філе, морква по-корейськи, білки та твердий сир.
Прикрасьте салат зеленню та дайте йому трохи настоятися перед подачею, так смаки краще поєднаються.
«Буніто» — це баланс текстур і смаків, ніжність курки, легка гострота моркви, кремовість майонезу та насиченість сиру, а ще, це чудовий приклад того, як прості інгредієнти можуть мати по-справжньому святковий вигляд.
Салат «Буніто» — ідеальний варіант, коли хочеться приготувати щось ефектне без складних технік і дорогих продуктів.