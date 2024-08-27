Салат "Цезар" із заправкою з авокадо: цікавий рецепт відомої страви

Спробуйте приготувати смачний "Цезар" із креветками та дуже незвичною заправкою.

На сторінці eatinghealthytoday показали, як приготувати одну з численних варіацій улюбленого салату "Цезар". Хрусткі сухарики та соковитий айсберг, ідеально підсмажені креветки, пармезан і ніжний вершковий соус створюють гармонійне поєднання та багатство смаку.

Інгредієнти Яйця 4 шт. Авокадо 2 шт. Мед 1 ч.л Діжонська гірчиця 1 ч. л Сік половини лайму Оливкова олія 2 ст. л Креветки Салат Сіль Мед Вершкове масло Пармезан

Приготування:

Зваріть яйця;

У блендер покладіть яйця, авокадо, сік лайму, оливкову олію, сіль, гірчицю та трохи меду. Все змішайте до однорідної маси;

На пательні підсмажте на вершковому маслі очищені креветки до золотистого кольору;

У тарілку висипте подрібнений салат і креветки, додайте сухарики та заправте салат соусом із авокадо. Зверху натріть пармезан.

Поради:

Подавати треба з теплими креветками.

Смачного!

Цей салат стане чудовою вечерею під келих вина.

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