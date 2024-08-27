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Салат "Цезар" із заправкою з авокадо: цікавий рецепт відомої страви

Салат "Цезар" із заправкою з авокадо: цікавий рецепт відомої страви

Салат "Цезар" / Фото: Credits

Спробуйте приготувати смачний "Цезар" із креветками та дуже незвичною заправкою.

На сторінці eatinghealthytoday показали, як приготувати одну з численних варіацій улюбленого салату "Цезар". Хрусткі сухарики та соковитий айсберг, ідеально підсмажені креветки, пармезан і ніжний вершковий соус створюють гармонійне поєднання та багатство смаку.

Інгредієнти

Яйця
4 шт.
Авокадо
2 шт.
Мед
1 ч.л 
Діжонська гірчиця
1 ч. л
Сік половини лайму
Оливкова олія
2 ст. л
Креветки
Салат
Сіль
Мед
Вершкове масло
Пармезан

Приготування:

  • Зваріть яйця;
  • У блендер покладіть яйця, авокадо, сік лайму, оливкову олію, сіль, гірчицю та трохи меду. Все змішайте до однорідної маси;
  • На пательні підсмажте на вершковому маслі очищені креветки до золотистого кольору;
  • У тарілку висипте подрібнений салат і креветки, додайте сухарики та заправте салат соусом із авокадо. Зверху натріть пармезан.

Поради:

Подавати треба з теплими креветками.

Смачного!

Цей салат стане чудовою вечерею під келих вина. 

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