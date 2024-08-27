Салат "Цезар" із заправкою з авокадо: цікавий рецепт відомої страви

Спробуйте приготувати смачний "Цезар" із креветками та дуже незвичною заправкою.
На сторінці eatinghealthytoday показали, як приготувати одну з численних варіацій улюбленого салату "Цезар". Хрусткі сухарики та соковитий айсберг, ідеально підсмажені креветки, пармезан і ніжний вершковий соус створюють гармонійне поєднання та багатство смаку.
Інгредієнти
- Яйця
- 4 шт.
- Авокадо
- 2 шт.
- Мед
- 1 ч.л
- Діжонська гірчиця
- 1 ч. л
- Сік половини лайму
- Оливкова олія
- 2 ст. л
- Креветки
- Салат
- Сіль
- Мед
- Вершкове масло
- Пармезан
Приготування:
- Зваріть яйця;
- У блендер покладіть яйця, авокадо, сік лайму, оливкову олію, сіль, гірчицю та трохи меду. Все змішайте до однорідної маси;
- На пательні підсмажте на вершковому маслі очищені креветки до золотистого кольору;
- У тарілку висипте подрібнений салат і креветки, додайте сухарики та заправте салат соусом із авокадо. Зверху натріть пармезан.
Поради:
Подавати треба з теплими креветками.
Смачного!
Цей салат стане чудовою вечерею під келих вина.
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