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Салат "Дністер": класичний рецепт з білокачанною капустою

Салат "Дністер": класичний рецепт з білокачанною капустою

Салат з капустою / Фото: Credits

Хрумка капуста та ароматний зелений горошок створюють гармонійне поєднання і роблять цей салат справжньою симфонією смаку й кольору.

На сторінці Rosant_ASMR показали, як приготувати смачний і знайомий з дитинства салат "Дністер".

Інгредієнти

капуста
сіль
перець
горошок зелений
ковбаса копчена
зелень
майонез

Приготування:

  • Нашаткуйте білокачанну капусту. Покладіть її в тарілку, трохи притисніть руками, додайте сіль і перець.
  • Додайте до капусти зелений горошок, порізану ковбасу та зелень.
  • Заправте салат майонезом і гарно перемішайте.

Поради: 

Замість майонезу можна використати сметану або змішати їх у пропорції 50:50.

Смачного!

@rosant_asmr Cabbage and green pea salad (Dniester) ASMR #asmr #asmrcooking #tiktokfood #cookingasmrvideos #salad ♬ оригінальний звук - Rosant_ASMR

Цей салат – ідеальний гарнір до будь-якої страви.

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