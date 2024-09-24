Салат "Дністер": класичний рецепт з білокачанною капустою

Хрумка капуста та ароматний зелений горошок створюють гармонійне поєднання і роблять цей салат справжньою симфонією смаку й кольору.

На сторінці Rosant_ASMR показали, як приготувати смачний і знайомий з дитинства салат "Дністер".

Інгредієнти капуста сіль перець горошок зелений ковбаса копчена зелень майонез

Приготування:

Нашаткуйте білокачанну капусту. Покладіть її в тарілку, трохи притисніть руками, додайте сіль і перець.

Додайте до капусти зелений горошок, порізану ковбасу та зелень.

Заправте салат майонезом і гарно перемішайте.

Поради:

Замість майонезу можна використати сметану або змішати їх у пропорції 50:50.

Смачного!

Цей салат – ідеальний гарнір до будь-якої страви.

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