Салат "Дністер": класичний рецепт з білокачанною капустою

Хрумка капуста та ароматний зелений горошок створюють гармонійне поєднання і роблять цей салат справжньою симфонією смаку й кольору.
На сторінці Rosant_ASMR показали, як приготувати смачний і знайомий з дитинства салат "Дністер".
Інгредієнти
- капуста
- сіль
- перець
- горошок зелений
- ковбаса копчена
- зелень
- майонез
Приготування:
- Нашаткуйте білокачанну капусту. Покладіть її в тарілку, трохи притисніть руками, додайте сіль і перець.
- Додайте до капусти зелений горошок, порізану ковбасу та зелень.
- Заправте салат майонезом і гарно перемішайте.
Поради:
Замість майонезу можна використати сметану або змішати їх у пропорції 50:50.
Смачного!
@rosant_asmr Cabbage and green pea salad (Dniester) ASMR #asmr #asmrcooking #tiktokfood #cookingasmrvideos #salad ♬ оригінальний звук - Rosant_ASMR
Цей салат – ідеальний гарнір до будь-якої страви.
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