Салат "Голландський": швидко, смачно і ситно

Це дуже простий у приготуванні, але цікавий салат, для якого вам знадобляться найпростіші інгредієнти, які точно є у вас в холодильнику.

Інгредієнти:

сир голландський - 400 г

печериці консервовані - 1 банка

помідори - 2-3 шт.

морква - 2 -3 шт.

цибуля - 1 шт.

сметана для заправки

оливкова олія

улюблені спеції

Приготування:

Відваріть моркву і почистіть. Також її можна і запекти. Коли вона буде готова і охолоне - наріжте її соломкою.

Також читайте Голландський млинець - швидкий сніданок для всієї родини

Цибулю наріжте півкільцями і обсмажте на оливковій олії до золотистого.

Твердий сир наріжте соломкою.

Також наріжте і помідор.

Злийте з маринованих грибів воду і наріжте тонкими скибочками.

Перекладіть всі інгредієнти в глибоку миску і заправте двома ложками сметани, додайте спеції за смаком і переміщайте. Перед подаванням страву можна прикрасити зеленню або огірком.

Смачного!

Читайте також: Гриби в сметані, запечені в духовці: простий рецепт