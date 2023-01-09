Салат "Голландський": швидко, смачно і ситно

Такий домашній салат стане чудовим варіантом обіду.
Це дуже простий у приготуванні, але цікавий салат, для якого вам знадобляться найпростіші інгредієнти, які точно є у вас в холодильнику.
Інгредієнти:
- сир голландський - 400 г
- печериці консервовані - 1 банка
- помідори - 2-3 шт.
- морква - 2 -3 шт.
- цибуля - 1 шт.
- сметана для заправки
- оливкова олія
- улюблені спеції
Приготування:
Відваріть моркву і почистіть. Також її можна і запекти. Коли вона буде готова і охолоне - наріжте її соломкою.
Цибулю наріжте півкільцями і обсмажте на оливковій олії до золотистого.
Твердий сир наріжте соломкою.
Також наріжте і помідор.
Злийте з маринованих грибів воду і наріжте тонкими скибочками.
Перекладіть всі інгредієнти в глибоку миску і заправте двома ложками сметани, додайте спеції за смаком і переміщайте. Перед подаванням страву можна прикрасити зеленню або огірком.
Смачного!
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