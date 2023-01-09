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Салат "Голландський": швидко, смачно і ситно

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
151к
Час на прочитання
1 хв
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Салат "Голландський": швидко, смачно і ситно

Фото: Credits

Такий домашній салат стане чудовим варіантом обіду.

Це дуже простий у приготуванні, але цікавий салат, для якого вам знадобляться найпростіші інгредієнти, які точно є у вас в холодильнику.

Інгредієнти:

  • сир голландський - 400 г
  • печериці консервовані - 1 банка
  • помідори - 2-3 шт.
  • морква - 2 -3 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • сметана для заправки
  • оливкова олія
  • улюблені спеції

Приготування:

Відваріть моркву і почистіть. Також її можна і запекти. Коли вона буде готова і охолоне - наріжте її соломкою.

Цибулю наріжте півкільцями і обсмажте на оливковій олії до золотистого.

Твердий сир наріжте соломкою.

Також наріжте і помідор.

Злийте з маринованих грибів воду і наріжте тонкими скибочками.

Перекладіть всі інгредієнти в глибоку миску і заправте двома ложками сметани, додайте спеції за смаком і переміщайте. Перед подаванням страву можна прикрасити зеленню або огірком.

Смачного!

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Дата публікації
Перегляди
151к
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