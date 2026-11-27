Салат із авокадо та огірка instagram.com_tablebymax / © Instagram

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Якщо хочеться чогось легкого, свіжого, проте водночас поживного, зверніть увагу на салат із авокадо та огірком. У ньому чудово поєднуються різні текстури та смаки: м’якість авокадо, хрусткість огірка та фісташок, ніжна солоність фети та пікантна кисло-солодка заправка. А свіжа петрушка й кріп додають страві особливого літнього настрою. Про його рецепт розповіли на сторінці TableByMax.

Інгредієнти

Для салату

авокадо — 2 шт.

свіжий огірок — 1 шт.

червона цибуля — ½ шт.

сир фета — 150 г

свіжа подрібнена петрушка — 2 ст. л

свіжий подрібнений кріп — 2 ст. л

фісташки — 30 г

Для заправки

грецький йогурт — 150 г

оливкова олія — 2 ст. л

червоний винний оцет — 1 ст. л

лимонний сік — 1 ст. л

мед — 1 ч. л

зерниста гірчиця — 1 ч. л

дрібно нарізаний кріп — 1 ч. л

сіль

чорний перець

Приготування

Огірок наріжте кружальцями чи півкільцями. Авокадо очистьте від шкірки, видаліть кісточку та наріжте кубиками. Червону цибулю подрібніть тонкими смужками. Перекладіть овочі та авокадо у велику салатницю. Додайте петрушку та кріп. В окремій мисці змішайте грецький йогурт, оливкову олію, винний оцет, лимонний сік, мед і зернисту гірчицю. Додайте кріп, сіль та перець. Добре перемішайте до однорідності. Полийте салат готовою заправкою та обережно перемішайте, щоб не розім’яти шматочки авокадо. Зверху покришіть фету та посипте салат подрібненими фісташками. Подавайте одразу, поки овочі залишаються хрусткими, а авокадо — свіжим.

Цей салат — чудовий приклад того, як із простих продуктів створити страву ресторанного рівня без зайвих зусиль. Він пасуватиме до легкого обіду, вечері чи святкового столу, а завдяки вершковій заправці та фісташкам вийде не просто овочевий мікс, а повноцінна гастрономічна насолода.

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