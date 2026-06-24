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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Салат із авокадо та огірком: рецепт популярної страви

Салат з авокадо та огірком, який став одним із фаворитів серед прихильників легкої та корисної кухні.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Салат із авокадо та огірком instagram.com/olga_riabenko_

Салат із авокадо та огірком instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Іноді для ідеальної літньої страви потрібно зовсім небагато, а саме, соковиті огірки, стигле авокадо, свіжа зелень і ароматна заправка. Фудблогерка Ольга Рябенко розповіла про рецепт легкого салату, який підкорює свіжістю, хрусткою текстурою та чудово підходить як для швидкого обіду, так і для вечері на свіжому повітрі.

За бажанням до салату можна додати слабосолений лосось, креветки, фету чи ніжну страчателу. Такі доповнення роблять рецепт універсальним.

Інгредієнти

Для салату

  • невеликі огірки — 6 шт.

  • авокадо — 1 шт.

  • зелена цибуля — 4 стебла

  • петрушка — невеликий пучок

Для заправки

  • оливкова олія — 3 ст. л

  • гірчиця у зернах — 2 ч. л

  • сік лайма — 2 ст. л

  • пластівці сушених томатів із базиліком — 2 ч. л

  • сіль

Салат із авокадо та огірком instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Салат із авокадо та огірком instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

  1. Спочатку тонко наріжте огірки кружальцями, а авокадо акуратними кубиками.

  2. Зелену цибулю та петрушку дрібно нашаткуйте.

  3. Окремо приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, сік лайма, сіль, гірчицю у зернах і пластівці сушених томатів із базиліком.

  4. У великій мисці з’єднайте огірки, авокадо та зелень.

  5. Полийте ароматною заправкою та обережно перемішайте, щоб шматочки авокадо зберегли свою форму.

Головний секрет рецепта — в його простоті. Свіжі огірки додають приємного хрускоту, авокадо робить текстуру ніжною та кремовою, а лайм і гірчиця освіжають смак і додають легкої пікантності.

Якщо ви шукаєте легку, яскраву та сезонну страву, салат з авокадо та огірком стане чудовим вибором. Він поєднує користь, свіжість і витончений смак, а можливість додавати улюблені інгредієнти дозволяє щоразу відкривати його по-новому.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
103
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