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Салат із авокадо та огірком: рецепт популярної страви
Салат з авокадо та огірком, який став одним із фаворитів серед прихильників легкої та корисної кухні.
Іноді для ідеальної літньої страви потрібно зовсім небагато, а саме, соковиті огірки, стигле авокадо, свіжа зелень і ароматна заправка. Фудблогерка Ольга Рябенко розповіла про рецепт легкого салату, який підкорює свіжістю, хрусткою текстурою та чудово підходить як для швидкого обіду, так і для вечері на свіжому повітрі.
За бажанням до салату можна додати слабосолений лосось, креветки, фету чи ніжну страчателу. Такі доповнення роблять рецепт універсальним.
Інгредієнти
Для салату
невеликі огірки — 6 шт.
авокадо — 1 шт.
зелена цибуля — 4 стебла
петрушка — невеликий пучок
Для заправки
оливкова олія — 3 ст. л
гірчиця у зернах — 2 ч. л
сік лайма — 2 ст. л
пластівці сушених томатів із базиліком — 2 ч. л
сіль
Приготування
Спочатку тонко наріжте огірки кружальцями, а авокадо акуратними кубиками.
Зелену цибулю та петрушку дрібно нашаткуйте.
Окремо приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, сік лайма, сіль, гірчицю у зернах і пластівці сушених томатів із базиліком.
У великій мисці з’єднайте огірки, авокадо та зелень.
Полийте ароматною заправкою та обережно перемішайте, щоб шматочки авокадо зберегли свою форму.
Головний секрет рецепта — в його простоті. Свіжі огірки додають приємного хрускоту, авокадо робить текстуру ніжною та кремовою, а лайм і гірчиця освіжають смак і додають легкої пікантності.
Якщо ви шукаєте легку, яскраву та сезонну страву, салат з авокадо та огірком стане чудовим вибором. Він поєднує користь, свіжість і витончений смак, а можливість додавати улюблені інгредієнти дозволяє щоразу відкривати його по-новому.