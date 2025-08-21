Салат із баклажанами та морквою по-корейськи: цікавий рецепт

Салат із баклажанами та морквою по-корейськи tiktok.com_receptoria1

Саме такою гармонією смаку може потішити салат із баклажанами та морквою по-корейськи. Він має яскравий вигляд, насичений аромат та приємну пікантність. Ця страва вдало поєднує ніжні обсмажені баклажани, хрусткий солодкий перець, соковиту моркву по-корейськи та свіжу зелень. Завдяки соусу теріякі та часнику салат набуває особливої виразності та легко може стати головною закускою на святковому столі чи апетитною стравою до вечері, а як його приготувати розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти Баклажан 1 шт. (приблизно 300 г) Крохмаль 1 ст. л Морква по-корейськи 300 г Болгарський перець (червоний чи жовтий) 1 шт. Цибуля ріпчаста 1 шт. Цибуля зелена Петрушка Часник 2 зубчики Соняшникова олія 2 ст. л Соус теріякі 3 ст. л Сіль Чорний перець

Приготування

Наріжте баклажан тонкою соломкою, посоліть і залиште на 10–15 хв, щоб вийшла зайва рідина та гіркота. Потім промокніть паперовим рушником. Обваляйте шматочки у крохмалі та обсмажте у фритюрі чи на сковороді до золотистої скоринки. Викладіть на серветку, щоб увібралася зайва олія. Цибулю наріжте тонкими слайсами, болгарський перець соломкою, зелену цибулю та петрушку дрібно нашинкуйте. У глибокій мисці змішайте моркву по-корейськи, охолоджені баклажани, свіжі овочі та зелень. Змішайте соняшникову олію, подрібнений часник, сіль, перець і соус теріякі. Добре перемішайте, дайте настоятися 10–15 хв і подавайте до столу.

Такий салат — чудовий приклад того, як можна поєднати прості інгредієнти у вишукану страву. Він смакує як у теплій, так і в охолодженій версії, а також ідеально підходить для великої компанії.