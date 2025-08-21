ТСН у соціальних мережах

Рецепти
57
1 хв

Салат із баклажанами та морквою по-корейськи: цікавий рецепт

Салати з овочів завжди залишаються улюбленими на нашому столі, вони легкі, поживні та дозволяють експериментувати з поєднаннями смаків. Особливо цікаво виходять страви, де об’єднуються овочі, приготовані різними способами: смажені, мариновані та свіжі.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
45 хвилин
120 ккал
Салат із баклажанами та морквою по-корейськи tiktok.com_receptoria1

Саме такою гармонією смаку може потішити салат із баклажанами та морквою по-корейськи. Він має яскравий вигляд, насичений аромат та приємну пікантність. Ця страва вдало поєднує ніжні обсмажені баклажани, хрусткий солодкий перець, соковиту моркву по-корейськи та свіжу зелень. Завдяки соусу теріякі та часнику салат набуває особливої виразності та легко може стати головною закускою на святковому столі чи апетитною стравою до вечері, а як його приготувати розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти

Баклажан
1 шт. (приблизно 300 г)
Крохмаль
1 ст. л
Морква по-корейськи
300 г
Болгарський перець (червоний чи жовтий)
1 шт.
Цибуля ріпчаста
1 шт.
Цибуля зелена
Петрушка
Часник
2 зубчики
Соняшникова олія
2 ст. л
Соус теріякі
3 ст. л
Сіль
Чорний перець

Приготування

  1. Наріжте баклажан тонкою соломкою, посоліть і залиште на 10–15 хв, щоб вийшла зайва рідина та гіркота. Потім промокніть паперовим рушником.

  2. Обваляйте шматочки у крохмалі та обсмажте у фритюрі чи на сковороді до золотистої скоринки. Викладіть на серветку, щоб увібралася зайва олія.

  3. Цибулю наріжте тонкими слайсами, болгарський перець соломкою, зелену цибулю та петрушку дрібно нашинкуйте.

  4. У глибокій мисці змішайте моркву по-корейськи, охолоджені баклажани, свіжі овочі та зелень.

  5. Змішайте соняшникову олію, подрібнений часник, сіль, перець і соус теріякі.

  6. Добре перемішайте, дайте настоятися 10–15 хв і подавайте до столу.

Такий салат — чудовий приклад того, як можна поєднати прості інгредієнти у вишукану страву. Він смакує як у теплій, так і в охолодженій версії, а також ідеально підходить для великої компанії.

