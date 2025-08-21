- Дата публікації
Салат із баклажанами та морквою по-корейськи: цікавий рецепт
Салати з овочів завжди залишаються улюбленими на нашому столі, вони легкі, поживні та дозволяють експериментувати з поєднаннями смаків. Особливо цікаво виходять страви, де об’єднуються овочі, приготовані різними способами: смажені, мариновані та свіжі.
Саме такою гармонією смаку може потішити салат із баклажанами та морквою по-корейськи. Він має яскравий вигляд, насичений аромат та приємну пікантність. Ця страва вдало поєднує ніжні обсмажені баклажани, хрусткий солодкий перець, соковиту моркву по-корейськи та свіжу зелень. Завдяки соусу теріякі та часнику салат набуває особливої виразності та легко може стати головною закускою на святковому столі чи апетитною стравою до вечері, а як його приготувати розповіли на сторінці receptoria1.
Інгредієнти
- Баклажан
- 1 шт. (приблизно 300 г)
- Крохмаль
- 1 ст. л
- Морква по-корейськи
- 300 г
- Болгарський перець (червоний чи жовтий)
- 1 шт.
- Цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- Цибуля зелена
-
- Петрушка
-
- Часник
- 2 зубчики
- Соняшникова олія
- 2 ст. л
- Соус теріякі
- 3 ст. л
- Сіль
-
- Чорний перець
-
Приготування
Наріжте баклажан тонкою соломкою, посоліть і залиште на 10–15 хв, щоб вийшла зайва рідина та гіркота. Потім промокніть паперовим рушником.
Обваляйте шматочки у крохмалі та обсмажте у фритюрі чи на сковороді до золотистої скоринки. Викладіть на серветку, щоб увібралася зайва олія.
Цибулю наріжте тонкими слайсами, болгарський перець соломкою, зелену цибулю та петрушку дрібно нашинкуйте.
У глибокій мисці змішайте моркву по-корейськи, охолоджені баклажани, свіжі овочі та зелень.
Змішайте соняшникову олію, подрібнений часник, сіль, перець і соус теріякі.
Добре перемішайте, дайте настоятися 10–15 хв і подавайте до столу.
Такий салат — чудовий приклад того, як можна поєднати прості інгредієнти у вишукану страву. Він смакує як у теплій, так і в охолодженій версії, а також ідеально підходить для великої компанії.