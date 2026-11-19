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Салат із буряка з квасолею і маринованими огірками: простий рецепт
Якщо у вас залишився відварений буряк, то цей яскравий і корисний салат можна приготувати всього за 15–20 хвилин.
Просто наріжте всі інгредієнти, заправте пікантним соусом на основі гірчиці, меду та оливкової олії й подайте до столу.
Інгредієнти
- буряк
- 2 шт.
- консервована квасоля
- 1 банка (200–250 г)
- мариновані огірки
- 4 шт.
- червона цибуля
- 2 шт.
- часник
- 1 шт.
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- діжонська гірчиця
- 1 ч. л.
- мед
- 0,5 ч. л.
- лимонний сік
- 1 ч. л.
- зелень (кінза, петрушка або кріп)
- за смаком
- мелений чорний перець
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- сіль
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Буряк помийте та відваріть 40–50 хвилин до готовності, охолодіть.
Квасолю відцідіть на друшляк.
Буряк і мариновані огірки наріжте соломкою.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, часник пропустіть через прес.
Зелень подрібніть.
Для заправки: в невелику посудину налийте оливкову олію, додайте гірчицю, мед, лимонний сік, часник і перемішайте.
У миску викладіть буряк, квасолю, огірки, цибулю, заправте соусом, поперчіть, посоліть і перемішайте.
Викладіть у салатник і посипте зеленню.
Поради:
Буряк можна запекти в духовці.
Зелень використовуйте на свій смак.