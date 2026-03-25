Салат із черемші, тунця, яєць і сиру: сезонний рецепт
Захотілося чогось свіжого й легкого? Тоді цей салат для вас.
Пікантний, корисний і дуже смачний салат із черемші, тунця, яєць, сиру та сметани, який готується за лічені хвилини.
Інгредієнти
- тунець консервований
- 150 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- сир фета
- 120 г
- черемша
- 1 пучок
- сметана
- 2 ст. л.
- цибуля зелена
- 3–4 пера
- перець чорний мелений
- сіль
Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, почистьте та наріжте дрібними кубиками.
Черемшу промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
З консервованого тунця злийте рідину та розімніть злегка виделкою.
Сир наріжте на дрібні кубики.
У мисці з’єднайте тунець, яйця, сир, черемшу, додайте чорний мелений перець, посоліть, заправте сметаною і перемішайте. Викладіть до салатника та посипте зеленою цибулею.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності або замініть її натуральним йогуртом.