Салат із черемші, тунця, яєць і сиру: сезонний рецепт

Захотілося чогось свіжого й легкого? Тоді цей салат для вас.

Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
197 ккал
Пікантний, корисний і дуже смачний салат із черемші, тунця, яєць, сиру та сметани, який готується за лічені хвилини.

Інгредієнти

тунець консервований
150 г
яйця курячі
3 шт.
сир фета
120 г
черемша
1 пучок
сметана
2 ст. л.
цибуля зелена
3–4 пера
перець чорний мелений
сіль

  1. Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, почистьте та наріжте дрібними кубиками.

  2. Черемшу промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  3. З консервованого тунця злийте рідину та розімніть злегка виделкою.

  4. Сир наріжте на дрібні кубики.

  5. У мисці з’єднайте тунець, яйця, сир, черемшу, додайте чорний мелений перець, посоліть, заправте сметаною і перемішайте. Викладіть до салатника та посипте зеленою цибулею.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності або замініть її натуральним йогуртом.

