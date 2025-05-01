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Салат із червоною рибою: рецепт легкої та корисної страви
Коли хочеться чогось легкого, свіжого та водночас вишуканого, ідеальним варіантом стане салат із червоною рибою.
Цей салат — справжній гастрономічний витвір, який об’єднує користь, ніжність і витончене подавання. Ідеально підходить для романтичної вечері, святкового столу чи корисного обіду з ресторанним настроєм. Фудблогерка foodblog_kristi поділилася рецептом салату, який має вигляд, немов із меню модного закладу, але готується менше ніж за 15 хвилин.
Інгредієнти
Основні інгредієнти
Мікс листя салату (айсберг, рукола, шпинат — обирайте улюблені) 100 г
Червона риба слабосолона (лосось, форель або сьомга) 150 г
Огірок 1 шт.
Помідор чері 4 шт.
Вершковий сир 100 г
Кунжут 1 ст. л
Заправка
Мед 1 ч. л
Гірчиця у зернах 1 ч. л
Лимонний сік 1 ч. л
Рослинна олія 2 ст. л
Сіль 1/3 ч. л
Бальзамічний соус
Приготування
Тонко наріжте огірок і помідори.
Слабосолоний лосось або форель поріжте тонкими смужками чи невеликими кубиками — як вам зручно. Не забувайте: риба має бути свіжою та якісною, без зайвої вологи.
В окремій мисці з’єднайте мед, гірчицю, лимонний сік, рослинну олію та сіль. Добре перемішайте вінчиком або виделкою, щоб заправка стала однорідною.
На велику тарілку чи у глибоку салатницю викладіть мікс салату, зверху — огірок, помідори, шматочки червоної риби.
Маленькими порціями чи ложечкою додайте вершковий сир (можна сформувати невеликі «кульки»).
Полийте заправкою та легенько перемішайте (можна лише знизу, щоб сир і риба зберегли форму).
Посипте кунжутом та за бажанням додайте трохи бальзамічного соусу для естетики та балансу смаків.
Поради:
Додайте авокадо — для кремової текстури та користі.
Якщо хочете ситніший варіант, додайте відварене яйце чи відварену кіноа.
Для вечірки — подавайте салат у порційних креманках або на тостах як канапе.
Салат із червоною рибою — це той рідкісний випадок, коли здорове дорівнює смачному та красивому. Така страва може стати вашим фаворитом не лише на свята, а й у звичайному буденному меню. Вона не потребує кулінарних навичок, але точно викликає захват у гостей та близьких.
Смачного!