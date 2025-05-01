Салат із червоною рибою: рецепт легкої та корисної страви

Салат із червоною рибою: рецепт легкої страви / © Associated Press

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Цей салат — справжній гастрономічний витвір, який об’єднує користь, ніжність і витончене подавання. Ідеально підходить для романтичної вечері, святкового столу чи корисного обіду з ресторанним настроєм. Фудблогерка foodblog_kristi поділилася рецептом салату, який має вигляд, немов із меню модного закладу, але готується менше ніж за 15 хвилин.

Інгредієнти

Основні інгредієнти

Мікс листя салату (айсберг, рукола, шпинат — обирайте улюблені) 100 г

Червона риба слабосолона (лосось, форель або сьомга) 150 г

Огірок 1 шт.

Помідор чері 4 шт.

Вершковий сир 100 г

Кунжут 1 ст. л

Заправка

Мед 1 ч. л

Гірчиця у зернах 1 ч. л

Лимонний сік 1 ч. л

Рослинна олія 2 ст. л

Сіль 1/3 ч. л

Бальзамічний соус

Приготування

Тонко наріжте огірок і помідори. Слабосолоний лосось або форель поріжте тонкими смужками чи невеликими кубиками — як вам зручно. Не забувайте: риба має бути свіжою та якісною, без зайвої вологи. В окремій мисці з’єднайте мед, гірчицю, лимонний сік, рослинну олію та сіль. Добре перемішайте вінчиком або виделкою, щоб заправка стала однорідною. На велику тарілку чи у глибоку салатницю викладіть мікс салату, зверху — огірок, помідори, шматочки червоної риби. Маленькими порціями чи ложечкою додайте вершковий сир (можна сформувати невеликі «кульки»). Полийте заправкою та легенько перемішайте (можна лише знизу, щоб сир і риба зберегли форму). Посипте кунжутом та за бажанням додайте трохи бальзамічного соусу для естетики та балансу смаків.

Поради:

Додайте авокадо — для кремової текстури та користі.

Якщо хочете ситніший варіант, додайте відварене яйце чи відварену кіноа.

Для вечірки — подавайте салат у порційних креманках або на тостах як канапе.

Салат із червоною рибою — це той рідкісний випадок, коли здорове дорівнює смачному та красивому. Така страва може стати вашим фаворитом не лише на свята, а й у звичайному буденному меню. Вона не потребує кулінарних навичок, але точно викликає захват у гостей та близьких.

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Смачного!