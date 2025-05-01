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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Салат із червоною рибою: рецепт легкої та корисної страви

Коли хочеться чогось легкого, свіжого та водночас вишуканого, ідеальним варіантом стане салат із червоною рибою.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Салат із червоною рибою: рецепт легкої страви

Салат із червоною рибою: рецепт легкої страви / © Associated Press

Цей салат — справжній гастрономічний витвір, який об’єднує користь, ніжність і витончене подавання. Ідеально підходить для романтичної вечері, святкового столу чи корисного обіду з ресторанним настроєм. Фудблогерка foodblog_kristi поділилася рецептом салату, який має вигляд, немов із меню модного закладу, але готується менше ніж за 15 хвилин.

Інгредієнти

Основні інгредієнти

  • Мікс листя салату (айсберг, рукола, шпинат — обирайте улюблені) 100 г 

  • Червона риба слабосолона (лосось, форель або сьомга) 150 г 

  • Огірок 1 шт.

  • Помідор чері 4 шт.

  • Вершковий сир 100 г

  • Кунжут 1 ст. л

Заправка

  • Мед 1 ч. л

  • Гірчиця у зернах 1 ч. л

  • Лимонний сік 1 ч. л

  • Рослинна олія 2 ст. л

  • Сіль 1/3 ч. л

  • Бальзамічний соус

Приготування

  1. Тонко наріжте огірок і помідори.

  2. Слабосолоний лосось або форель поріжте тонкими смужками чи невеликими кубиками — як вам зручно. Не забувайте: риба має бути свіжою та якісною, без зайвої вологи.

  3. В окремій мисці з’єднайте мед, гірчицю, лимонний сік, рослинну олію та сіль. Добре перемішайте вінчиком або виделкою, щоб заправка стала однорідною.

  4. На велику тарілку чи у глибоку салатницю викладіть мікс салату, зверху — огірок, помідори, шматочки червоної риби.

  5. Маленькими порціями чи ложечкою додайте вершковий сир (можна сформувати невеликі «кульки»).

  6. Полийте заправкою та легенько перемішайте (можна лише знизу, щоб сир і риба зберегли форму).

  7. Посипте кунжутом та за бажанням додайте трохи бальзамічного соусу для естетики та балансу смаків.

Поради:

  • Додайте авокадо — для кремової текстури та користі.

  • Якщо хочете ситніший варіант, додайте відварене яйце чи відварену кіноа.

  • Для вечірки — подавайте салат у порційних креманках або на тостах як канапе.

Салат із червоною рибою — це той рідкісний випадок, коли здорове дорівнює смачному та красивому. Така страва може стати вашим фаворитом не лише на свята, а й у звичайному буденному меню. Вона не потребує кулінарних навичок, але точно викликає захват у гостей та близьких.

Смачного!

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