ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Салат із червонокачанної капусти з арахісовим соусом — оригінальний рецепт від професійного шеф-кухаря

Хто сказав, що салат не може бути гастрономічним відкриттям. Пропонуємо вам приготувати яскраву й незвичайну страву з червонокачанної капусти та арахісово-соєвого соусу, ягід і цитрусів.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Салат із червонокачанної капусти / © Credits

Сучасна кухня любить несподівані поєднання, і цей салат — ідеальний приклад. У ньому поєднуються солодкі фрукти, хрумка капуста, кремова арахісова заправка та легка кислинка цитрусів. Усе це робить страву не лише смачною, а й візуально привабливою — ідеальною для тих, хто любить здорове харчування, але не готовий жертвувати смаком. Про рецепт його приготування розповів шеф Джозеф Хадад.

Інгредієнти

Салат

  • червонокачанна капуста — ¾ шт.

  • огірок — 1 шт.

  • зелена цибуля — 3 шт.

  • чорниця — 100 г

  • фініки — 5 шт.

  • апельсини — 3 шт.

Заправка

  • арахісова паста — 100 г

  • лимонний сік — ½ ст. л.

  • свіжий апельсиновий сік — 150 мл

  • соєвий соус — ½ ст. л.

  • часник — ½ зубчика

  • цукор (або 1 ст. л. меду) — ½ ст. л.

  • кунжутна олія — 1 ст. л.

  • оливкова олія

  • сіль

  • чорний перець

Приготування

  1. У блендері змішайте всі інгредієнти для заправки до однорідної кремової консистенції, це основа смаку салату.

  2. Капусту нарізайте дуже тонко, щоб вона залишалася хрумкою.

  3. Огірок і цибулю наріжте середніми чи тонкими шматочками, а фініки та чорницю додайте цілими чи розрізаними, щоб смак був яскравим і контрастним.

  4. У великій мисці акуратно перемішайте овочі та фрукти з заправкою. Робіть це акуратно, щоб капуста залишалася хрумкою, а соус обволікав кожен шматочок.

  5. Подавайте одразу після приготування, щоб зберегти свіжість і текстуру.

Салат із червонокачанної капусти з арахісовим соусом — це вибух смаку й кольору на вашій тарілці. Він дарує відчуття легкості та вражає нестандартним поєднанням інгредієнтів. Ідеальний для обіду, вечері або як стильна закуска для гостей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie