Салат із червонокачанної капусти з арахісовим соусом — оригінальний рецепт від професійного шеф-кухаря
Хто сказав, що салат не може бути гастрономічним відкриттям. Пропонуємо вам приготувати яскраву й незвичайну страву з червонокачанної капусти та арахісово-соєвого соусу, ягід і цитрусів.
Сучасна кухня любить несподівані поєднання, і цей салат — ідеальний приклад. У ньому поєднуються солодкі фрукти, хрумка капуста, кремова арахісова заправка та легка кислинка цитрусів. Усе це робить страву не лише смачною, а й візуально привабливою — ідеальною для тих, хто любить здорове харчування, але не готовий жертвувати смаком. Про рецепт його приготування розповів шеф Джозеф Хадад.
Інгредієнти
Салат
червонокачанна капуста — ¾ шт.
огірок — 1 шт.
зелена цибуля — 3 шт.
чорниця — 100 г
фініки — 5 шт.
апельсини — 3 шт.
Заправка
арахісова паста — 100 г
лимонний сік — ½ ст. л.
свіжий апельсиновий сік — 150 мл
соєвий соус — ½ ст. л.
часник — ½ зубчика
цукор (або 1 ст. л. меду) — ½ ст. л.
кунжутна олія — 1 ст. л.
оливкова олія
сіль
чорний перець
Приготування
У блендері змішайте всі інгредієнти для заправки до однорідної кремової консистенції, це основа смаку салату.
Капусту нарізайте дуже тонко, щоб вона залишалася хрумкою.
Огірок і цибулю наріжте середніми чи тонкими шматочками, а фініки та чорницю додайте цілими чи розрізаними, щоб смак був яскравим і контрастним.
У великій мисці акуратно перемішайте овочі та фрукти з заправкою. Робіть це акуратно, щоб капуста залишалася хрумкою, а соус обволікав кожен шматочок.
Подавайте одразу після приготування, щоб зберегти свіжість і текстуру.
Салат із червонокачанної капусти з арахісовим соусом — це вибух смаку й кольору на вашій тарілці. Він дарує відчуття легкості та вражає нестандартним поєднанням інгредієнтів. Ідеальний для обіду, вечері або як стильна закуска для гостей.