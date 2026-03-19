Салат із червонокачанної капусти

Реклама

Сучасна кухня любить несподівані поєднання, і цей салат — ідеальний приклад. У ньому поєднуються солодкі фрукти, хрумка капуста, кремова арахісова заправка та легка кислинка цитрусів. Усе це робить страву не лише смачною, а й візуально привабливою — ідеальною для тих, хто любить здорове харчування, але не готовий жертвувати смаком. Про рецепт його приготування розповів шеф Джозеф Хадад.

Інгредієнти

Салат

червонокачанна капуста — ¾ шт.

огірок — 1 шт.

зелена цибуля — 3 шт.

чорниця — 100 г

фініки — 5 шт.

апельсини — 3 шт.

Заправка

арахісова паста — 100 г

лимонний сік — ½ ст. л.

свіжий апельсиновий сік — 150 мл

соєвий соус — ½ ст. л.

часник — ½ зубчика

цукор (або 1 ст. л. меду) — ½ ст. л.

кунжутна олія — 1 ст. л.

оливкова олія

сіль

чорний перець

Приготування

У блендері змішайте всі інгредієнти для заправки до однорідної кремової консистенції, це основа смаку салату. Капусту нарізайте дуже тонко, щоб вона залишалася хрумкою. Огірок і цибулю наріжте середніми чи тонкими шматочками, а фініки та чорницю додайте цілими чи розрізаними, щоб смак був яскравим і контрастним. У великій мисці акуратно перемішайте овочі та фрукти з заправкою. Робіть це акуратно, щоб капуста залишалася хрумкою, а соус обволікав кожен шматочок. Подавайте одразу після приготування, щоб зберегти свіжість і текстуру.

Салат із червонокачанної капусти з арахісовим соусом — це вибух смаку й кольору на вашій тарілці. Він дарує відчуття легкості та вражає нестандартним поєднанням інгредієнтів. Ідеальний для обіду, вечері або як стильна закуска для гостей.