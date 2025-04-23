Салат із червоної капусти та гранату: оригінальний рецепт / © Credits

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Цей салат — чудовий приклад того, як просто, але з фантазією, можна створити кулінарний шедевр, а рецепт належить кулінарній блогерці Meliz Berg, яка поєднала у ньому середземноморські та близькосхідні мотиви.

Один із головних секретів — це дуже дрібна нарізка інгредієнтів. Важливо нарізати все якнайменше (окрім, звісно, зерен граната), адже саме так досягається ідеальне поєднання смаків у кожному шматочку. Цей салат чудово зберігається у холодильнику, а на наступний день стає навіть ще смачнішим, адже овочі та зелень встигають добре просочитися ароматною заправкою.

Інгредієнти

Для салату

Червонокачанна капуста 250 г

Огірок (без насіння) ½ шт.

Великий червоний перець 1 шт.

Зелена цибуля 2 шт.

Свіжа кінза 50 г

Зерна граната 200 г

Для заправки

Оливкова олія 3 ст. л

Свіжий апельсиновий сік 2 ст. л

Білий винний оцет 1 ст. л

Сушена м’ята 2 ч. л

Мед 1 ч. л

Гранатова патока 2 ст. л

Сіль

Приготування

Наріжте капусту, огірок, перець, цибулю та кінзу максимально дрібно. Це не тільки зробить салат красивішим, а й допоможе кожному інгредієнту повністю розкрити свій смак.

У великій мисці з’єднайте всі подрібнені овочі та зерна граната.

В окремій посудині ретельно змішайте оливкову олію, апельсиновий сік, оцет, сушену м’яту, мед, гранатову патоку та сіль. Добре збовтайте чи перемішайте вінчиком до однорідності.

Полийте овочі заправкою та обережно перемішайте. Салат готовий до подачі, але якщо дати йому постояти в холодильнику 1–2 години, смак стане ще глибшим.

Цей салат освіжає, бадьорить і тішить око — саме те, що потрібно навесні та влітку. А головне — він настільки смачний, що його хочеться готувати знову та знову.

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