Салат із Дорблю, печінкою та карамелізованою грушею: рецепт ресторанної страви

Салат із сиром Дорблю печінкою, карамелізованою грушею tiktok.com_@alionakarpiuk

Саме такий ефект має салат із сиром Дорблю, печінкою та карамелізованою грушею, рецептом якого поділилася фудблогерка Альона Карпюк. Це той випадок, коли солодке, солоне та вершкове ідеально балансують одне з одним, а кожен шматочок має такий вигляд, ніби його створювали спеціально для Instagram.

Інгредієнти сир Дорблю рукола шпинат печінка груша цукор вершкове масло кукурудзяний крохмаль ягідний чи медовий соус

Приготування

Наріжте грушу скибками. Обсмажте її на сковорідці з вершковим маслом і цукром до золотистої, глянцевої карамелі. Саме тут формується той самий «ресторанний» смак. Обсушіть печінку паперовою серветкою, обкачайте кожен шматочок у кукурудзяному крохмалі — це допоможе зберегти соковитість і створити легку скоринку. Обсмажте на вершковому маслі до рум’яності. Підійде ягідний соус із кислинкою чи м’який медовий — обирайте за настроєм. Викладіть на тарілку мікс зелені, додайте теплу грушу, печінку, шматочки Дорблю та щедро полийте соусом.

Цей салат — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити вишукану гастрономічну історію. Теплий, контрастний та збалансований, він легко стане вашим фірмовим рецептом.