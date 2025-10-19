ТСН у соціальних мережах

Салат із грейпфрута та авокадо: рецепт страви з французьким шармом

Є страви, які не потребують складних технік приготування чи екзотичних інгредієнтів. Цей салат — саме з таких.

Салат із грейпфрута та авокадо

Салат із грейпфрута та авокадо / © Credits

Французька фудблогерка та авторка сторінки ameliezen називає його «салатом свого дитинства» — простим, але неймовірно витонченим поєднанням грейпфрута, авокадо та ніжного соусу. Це той випадок, коли п’ять інгредієнтів створюють ідеальну гармонію смаку, текстури та настрою.

Цей салат — справжня ода свіжості. Соковитий грейпфрут додає легкої гіркуватості, стиглий авокадо — кремової ніжності, а заправка — балансує смак солодкістю та кислинкою. Його можна подати як легкий обід, перекус або навіть гарнір до риби чи морепродуктів.

Інгредієнти

Салат

  • грейпфрут 2 шт.

  • стиглий авокадо 2 шт.

Соус

  • нежирний кисломолочний сир 2 ст. л

  • лимонний сік

  • діжонська гірчиця 1 ч. л

  • мед 1 ч. л

  • сіль

Приготування

  1. Грейпфрут очистьте від шкірки та білих плівок і розділіть на часточки.

  2. Авокадо наріжте кубиками чи тонкими скибочками.

  3. У невеликій мисці змішайте сир, лимонний сік, гірчицю, мед і сіль. Збовтайте вінчиком або виделкою до однорідності.

  4. У великій мисці обережно змішайте грейпфрут і авокадо, додай соус і ще раз легко перемішайте.

  5. Салат найсмачніший, коли охолоджений. Можете прикрасити його листям м’яти чи мікрогріном.

Цей салат — не лише легкий, а й корисний, він багатий на вітамін C, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти, які підтримують шкіру осяяною, а імунітет — сильним. Неможливо не полюбити цей салат. Він про натуральність, баланс і насолоду від простих речей.

