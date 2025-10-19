Салат із грейпфрута та авокадо: рецепт страви з французьким шармом

Салат із грейпфрута та авокадо / © Credits

Реклама

Французька фудблогерка та авторка сторінки ameliezen називає його «салатом свого дитинства» — простим, але неймовірно витонченим поєднанням грейпфрута, авокадо та ніжного соусу. Це той випадок, коли п’ять інгредієнтів створюють ідеальну гармонію смаку, текстури та настрою.

Цей салат — справжня ода свіжості. Соковитий грейпфрут додає легкої гіркуватості, стиглий авокадо — кремової ніжності, а заправка — балансує смак солодкістю та кислинкою. Його можна подати як легкий обід, перекус або навіть гарнір до риби чи морепродуктів.

Інгредієнти

Салат

грейпфрут 2 шт.

стиглий авокадо 2 шт.

Соус

нежирний кисломолочний сир 2 ст. л

лимонний сік

діжонська гірчиця 1 ч. л

мед 1 ч. л

сіль

Приготування

Грейпфрут очистьте від шкірки та білих плівок і розділіть на часточки. Авокадо наріжте кубиками чи тонкими скибочками. У невеликій мисці змішайте сир, лимонний сік, гірчицю, мед і сіль. Збовтайте вінчиком або виделкою до однорідності. У великій мисці обережно змішайте грейпфрут і авокадо, додай соус і ще раз легко перемішайте. Салат найсмачніший, коли охолоджений. Можете прикрасити його листям м’яти чи мікрогріном.

Цей салат — не лише легкий, а й корисний, він багатий на вітамін C, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти, які підтримують шкіру осяяною, а імунітет — сильним. Неможливо не полюбити цей салат. Він про натуральність, баланс і насолоду від простих речей.