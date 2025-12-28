ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Салат із грибами, квасолею та солоними огірками: рецепт смачної страви

Іноді найкращі рецепти — це не складні гастрономічні експерименти, а вдалі поєднання простих інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Салат із грибами, квасолею

Салат із грибами, квасолею / © Credits

Саме таким є салат із грибами, квасолею та солоними огірками, про рецепт якого розповіли на сторінуі Katarina_cooks. Ситний, ароматний та водночас дуже домашній, він має однаково доречний вигляд і на святковому столі, і як швидка вечеря після робочого дня.

Інгредієнти

печериці
300 г
морква
150 г
цибуля
100 г
рослинна олія
40 г
консервована квасоля
1 банка
яйця
3 шт.
солоні огірки
150 г
часник
3–4 зубчики
майонез
100 г
зелень (кріп або петрушка)
10 г
гірчиця у зернах
20 г
сіль

Приготування

  1. Печериці наріжте скибками та обсмажуйте на сильному вогні з олією та дрібкою солі. Коли рідина випарується, зменште вогонь і доведіть гриби до м’якості. Зніміть з плити та дайте охолонути.

  2. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте до прозорості. Додайте натерту моркву та готуйте до м’якості, не пересушуйте. Перекладіть у салатник і злегка остудіть.

  3. Солоні огірки наріжте соломкою. Додайте до овочів разом із грибами та консервованою квасолею.

  4. Яйця наріжте кубиками та додайте у салат. Часник пропустіть через прес, всипте дрібно нарізану зелень.

  5. Додайте гірчицю у зернах і майонез. Добре перемішайте, дайте салату настоятися 15–20 хв і подавайте.

Порада

Якщо хочеться легшої версії, частину майонезу можна замінити грецьким йогуртом або сметаною — смак стане м’якшим, а текстура залишиться кремовою.

Цей салат — приклад того, як зі звичних продуктів можна створити страву, яка збирає компліменти.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie