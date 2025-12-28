- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат із грибами, квасолею та солоними огірками: рецепт смачної страви
Іноді найкращі рецепти — це не складні гастрономічні експерименти, а вдалі поєднання простих інгредієнтів.
Саме таким є салат із грибами, квасолею та солоними огірками, про рецепт якого розповіли на сторінуі Katarina_cooks. Ситний, ароматний та водночас дуже домашній, він має однаково доречний вигляд і на святковому столі, і як швидка вечеря після робочого дня.
Інгредієнти
- печериці
- 300 г
- морква
- 150 г
- цибуля
- 100 г
- рослинна олія
- 40 г
- консервована квасоля
- 1 банка
- яйця
- 3 шт.
- солоні огірки
- 150 г
- часник
- 3–4 зубчики
- майонез
- 100 г
- зелень (кріп або петрушка)
- 10 г
- гірчиця у зернах
- 20 г
- сіль
-
Приготування
Печериці наріжте скибками та обсмажуйте на сильному вогні з олією та дрібкою солі. Коли рідина випарується, зменште вогонь і доведіть гриби до м’якості. Зніміть з плити та дайте охолонути.
Дрібно наріжте цибулю та обсмажте до прозорості. Додайте натерту моркву та готуйте до м’якості, не пересушуйте. Перекладіть у салатник і злегка остудіть.
Солоні огірки наріжте соломкою. Додайте до овочів разом із грибами та консервованою квасолею.
Яйця наріжте кубиками та додайте у салат. Часник пропустіть через прес, всипте дрібно нарізану зелень.
Додайте гірчицю у зернах і майонез. Добре перемішайте, дайте салату настоятися 15–20 хв і подавайте.
Порада
Якщо хочеться легшої версії, частину майонезу можна замінити грецьким йогуртом або сметаною — смак стане м’якшим, а текстура залишиться кремовою.
Цей салат — приклад того, як зі звичних продуктів можна створити страву, яка збирає компліменти.