Салат із грибами, квасолею та солоними огірками: рецепт смачної страви

Салат із грибами, квасолею / © Credits

Саме таким є салат із грибами, квасолею та солоними огірками, про рецепт якого розповіли на сторінуі Katarina_cooks. Ситний, ароматний та водночас дуже домашній, він має однаково доречний вигляд і на святковому столі, і як швидка вечеря після робочого дня.

Інгредієнти печериці 300 г морква 150 г цибуля 100 г рослинна олія 40 г консервована квасоля 1 банка яйця 3 шт. солоні огірки 150 г часник 3–4 зубчики майонез 100 г зелень (кріп або петрушка) 10 г гірчиця у зернах 20 г сіль

Приготування

Печериці наріжте скибками та обсмажуйте на сильному вогні з олією та дрібкою солі. Коли рідина випарується, зменште вогонь і доведіть гриби до м’якості. Зніміть з плити та дайте охолонути. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте до прозорості. Додайте натерту моркву та готуйте до м’якості, не пересушуйте. Перекладіть у салатник і злегка остудіть. Солоні огірки наріжте соломкою. Додайте до овочів разом із грибами та консервованою квасолею. Яйця наріжте кубиками та додайте у салат. Часник пропустіть через прес, всипте дрібно нарізану зелень. Додайте гірчицю у зернах і майонез. Добре перемішайте, дайте салату настоятися 15–20 хв і подавайте.

Порада

Якщо хочеться легшої версії, частину майонезу можна замінити грецьким йогуртом або сметаною — смак стане м’якшим, а текстура залишиться кремовою.

Цей салат — приклад того, як зі звичних продуктів можна створити страву, яка збирає компліменти.