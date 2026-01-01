ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Салат із качиним філе та дорблю: оригінальний рецепт

Це не просто салат, а вишукана гастрономічна композиція, де солодке, солоне, кисле та умамі зливаються в ідеальний баланс. Формат — простий, результат — як у хорошому бістро Парижа чи Мілана.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Салат із качиним філе та Дорблю tiktok.com_@dianakovtun27

Салат із качиним філе та дорблю / tiktok.com_@dianakovtun27

Є страви, які одразу створюють настрій — святковий, затишний і трохи гедоністичний. Саме таким є салат із качиним філе, грушею та сиром дорблю, рецептом якого поділилися на сторінці dianakovtun. Качине філе завдяки насиченому, але делікатному смаку ідеально поєднується з фруктами, сирами з пліснявою і кисло-солодкими соусами. У європейській кухні — від Франції до Північної Італії — качка часто «дружить» саме з грушею, інжиром або ягодами.

Інгредієнти

Салат

  • качине філе — 2 шт.

  • груша — 1 шт.

  • сир дорблю — 100 г

  • цукор — 50 г

  • сухе червоне вино — 100 мл

  • мікс салатного листя

  • зерна граната

  • сіль

  • перець

Соус

  • гірчиця міцна — 1 ч. л.

  • гірчиця зерниста — 2 ч. л.

  • олія оливкова — 80 мл

  • соус соєвий — 3 ст. л.

  • оцет бальзамічний — 2 ст. л.

Приготування

  1. На шкірці філе зробіть неглибокі надрізи ромбами — це допоможе рівномірно витопити жир. Посоліть і поперчіть з обох боків.

  2. Викладіть філе на холодну сковороду шкірою донизу без додавання олії. Смажте на середньому вогні 10–15 хв, доки жир повністю не витопиться, а шкірка не стане хрумкою.

  3. Переверніть та обсмажте ще кілька хвилин до золотистої скоринки.

  4. Зніміть зі сковороди та загорніть у фольгу, так м’ясо «дійде» і залишиться соковитим.

  5. Грушу наріжте слайсами та обсмажте на тій самій сковороді в качиному жирі.

  6. Додайте цукор, влийте червоне вино та тушкуйте близько 5 хв, доки соус злегка не загусне, а груша не стане м’якою та ароматною.

  7. Змішайте обидва види гірчиці, оливкову олію, соєвий соус і бальзамічний оцет. Соус має бути насиченим, з легкою кислинкою та приємною гірчичною гостротою.

  8. На тарілку викладіть салатний мікс, нарізане скибками качине філе, грушу, сир дорблю та зерна граната. Полийте соусом — і салат готовий.

Салат із качиним філе, грушею та дорблю — це ідеальний вибір, коли хочеться чогось ефектного, але без надмірної складності. Він однаково добре пасує для романтичної вечері, святкового столу чи недільного обіду з келихом вина.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie