Салат із качиним філе та дорблю: оригінальний рецепт
Це не просто салат, а вишукана гастрономічна композиція, де солодке, солоне, кисле та умамі зливаються в ідеальний баланс. Формат — простий, результат — як у хорошому бістро Парижа чи Мілана.
Є страви, які одразу створюють настрій — святковий, затишний і трохи гедоністичний. Саме таким є салат із качиним філе, грушею та сиром дорблю, рецептом якого поділилися на сторінці dianakovtun. Качине філе завдяки насиченому, але делікатному смаку ідеально поєднується з фруктами, сирами з пліснявою і кисло-солодкими соусами. У європейській кухні — від Франції до Північної Італії — качка часто «дружить» саме з грушею, інжиром або ягодами.
Інгредієнти
Салат
качине філе — 2 шт.
груша — 1 шт.
сир дорблю — 100 г
цукор — 50 г
сухе червоне вино — 100 мл
мікс салатного листя
зерна граната
сіль
перець
Соус
гірчиця міцна — 1 ч. л.
гірчиця зерниста — 2 ч. л.
олія оливкова — 80 мл
соус соєвий — 3 ст. л.
оцет бальзамічний — 2 ст. л.
Приготування
На шкірці філе зробіть неглибокі надрізи ромбами — це допоможе рівномірно витопити жир. Посоліть і поперчіть з обох боків.
Викладіть філе на холодну сковороду шкірою донизу без додавання олії. Смажте на середньому вогні 10–15 хв, доки жир повністю не витопиться, а шкірка не стане хрумкою.
Переверніть та обсмажте ще кілька хвилин до золотистої скоринки.
Зніміть зі сковороди та загорніть у фольгу, так м’ясо «дійде» і залишиться соковитим.
Грушу наріжте слайсами та обсмажте на тій самій сковороді в качиному жирі.
Додайте цукор, влийте червоне вино та тушкуйте близько 5 хв, доки соус злегка не загусне, а груша не стане м’якою та ароматною.
Змішайте обидва види гірчиці, оливкову олію, соєвий соус і бальзамічний оцет. Соус має бути насиченим, з легкою кислинкою та приємною гірчичною гостротою.
На тарілку викладіть салатний мікс, нарізане скибками качине філе, грушу, сир дорблю та зерна граната. Полийте соусом — і салат готовий.
Салат із качиним філе, грушею та дорблю — це ідеальний вибір, коли хочеться чогось ефектного, але без надмірної складності. Він однаково добре пасує для романтичної вечері, святкового столу чи недільного обіду з келихом вина.