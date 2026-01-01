Салат із качиним філе та дорблю: оригінальний рецепт

Салат із качиним філе та дорблю / tiktok.com_@dianakovtun27

Є страви, які одразу створюють настрій — святковий, затишний і трохи гедоністичний. Саме таким є салат із качиним філе, грушею та сиром дорблю, рецептом якого поділилися на сторінці dianakovtun. Качине філе завдяки насиченому, але делікатному смаку ідеально поєднується з фруктами, сирами з пліснявою і кисло-солодкими соусами. У європейській кухні — від Франції до Північної Італії — качка часто «дружить» саме з грушею, інжиром або ягодами.

Інгредієнти

Салат

качине філе — 2 шт.

груша — 1 шт.

сир дорблю — 100 г

цукор — 50 г

сухе червоне вино — 100 мл

мікс салатного листя

зерна граната

сіль

перець

Соус

гірчиця міцна — 1 ч. л.

гірчиця зерниста — 2 ч. л.

олія оливкова — 80 мл

соус соєвий — 3 ст. л.

оцет бальзамічний — 2 ст. л.

Приготування

На шкірці філе зробіть неглибокі надрізи ромбами — це допоможе рівномірно витопити жир. Посоліть і поперчіть з обох боків. Викладіть філе на холодну сковороду шкірою донизу без додавання олії. Смажте на середньому вогні 10–15 хв, доки жир повністю не витопиться, а шкірка не стане хрумкою. Переверніть та обсмажте ще кілька хвилин до золотистої скоринки. Зніміть зі сковороди та загорніть у фольгу, так м’ясо «дійде» і залишиться соковитим. Грушу наріжте слайсами та обсмажте на тій самій сковороді в качиному жирі. Додайте цукор, влийте червоне вино та тушкуйте близько 5 хв, доки соус злегка не загусне, а груша не стане м’якою та ароматною. Змішайте обидва види гірчиці, оливкову олію, соєвий соус і бальзамічний оцет. Соус має бути насиченим, з легкою кислинкою та приємною гірчичною гостротою. На тарілку викладіть салатний мікс, нарізане скибками качине філе, грушу, сир дорблю та зерна граната. Полийте соусом — і салат готовий.

Салат із качиним філе, грушею та дорблю — це ідеальний вибір, коли хочеться чогось ефектного, але без надмірної складності. Він однаково добре пасує для романтичної вечері, святкового столу чи недільного обіду з келихом вина.