Салат із капусти з беконом: цікавий рецепт

Салат із капусти з беконом / © Credits

Реклама

Капустяний салат не обов’язково має бути нудним. У версії про яку розповіли на сторінці EatingWell головну роль відіграє бекон, його обсмажують до хрумкої скоринки, а витоплений жир додають у заправку. У результаті виходить насичений соус із солодкуватими, кислими та пікантними нотами, який чудово просочує свіжу капусту. Готується салат швидко, а інгредієнти максимально прості.

Інгредієнти бекон 8 скибочок (приблизно 170 г) яблучний оцет 6 ст. л діжонська гірчиця 4 ч. л мед 2 ч. л мелений чорний перець ½ ч. л сіль ⅛ ч. л білокачанна капуста 1 невеликий качан (приблизно 700 г)

Приготування

Нарізаний бекон викладіть у велику пательню та смажте на середньому вогні, часто помішуйте, близько 12–14 хв, поки він не стане рум’яним і хрустким. Перекладіть бекон на тарілку, застелену паперовим рушником. Жир із пательні збережіть, його має вийти близько 6 ст. л. Якщо жиру недостатньо, доповніть кількість оливковою олією. В окремій великій мисці змішайте яблучний оцет, гірчицю, мед, перець і сіль. Поступово вливайте теплий жир від бекону, постійно збивайте його вінчиком, щоб заправка стала однорідною. Капусту тонко нашаткуйте, додайте до заправки разом із хрустким беконом і добре перемішайте. Важливо, щоб соус рівномірно покрив кожну смужку капусти.

Цей салат — чудовий приклад того, як кілька простих продуктів можуть створити зовсім несподіваний смак. Хрусткий бекон додає капусті насиченості, мед пом’якшує кислинку оцту, а гірчиця робить заправку пікантною.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів