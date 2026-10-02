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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

Салат із капусти з беконом: цікавий рецепт

Хрусткий ароматний бекон, ніжна капуста та пікантна медово-гірчична заправка з яблучним оцтом — просте поєднання, яке працює безвідмовно.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
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Салат із капусти з беконом

Салат із капусти з беконом / © Credits

Капустяний салат не обов’язково має бути нудним. У версії про яку розповіли на сторінці EatingWell головну роль відіграє бекон, його обсмажують до хрумкої скоринки, а витоплений жир додають у заправку. У результаті виходить насичений соус із солодкуватими, кислими та пікантними нотами, який чудово просочує свіжу капусту. Готується салат швидко, а інгредієнти максимально прості.

Інгредієнти

бекон
8 скибочок (приблизно 170 г)
яблучний оцет
6 ст. л
діжонська гірчиця
4 ч. л
мед
2 ч. л
мелений чорний перець
½ ч. л
сіль
⅛ ч. л
білокачанна капуста
1 невеликий качан (приблизно 700 г)

Приготування

  1. Нарізаний бекон викладіть у велику пательню та смажте на середньому вогні, часто помішуйте, близько 12–14 хв, поки він не стане рум’яним і хрустким.

  2. Перекладіть бекон на тарілку, застелену паперовим рушником.

  3. Жир із пательні збережіть, його має вийти близько 6 ст. л.

  4. Якщо жиру недостатньо, доповніть кількість оливковою олією.

  5. В окремій великій мисці змішайте яблучний оцет, гірчицю, мед, перець і сіль.

  6. Поступово вливайте теплий жир від бекону, постійно збивайте його вінчиком, щоб заправка стала однорідною.

  7. Капусту тонко нашаткуйте, додайте до заправки разом із хрустким беконом і добре перемішайте.

  8. Важливо, щоб соус рівномірно покрив кожну смужку капусти.

Цей салат — чудовий приклад того, як кілька простих продуктів можуть створити зовсім несподіваний смак. Хрусткий бекон додає капусті насиченості, мед пом’якшує кислинку оцту, а гірчиця робить заправку пікантною.

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