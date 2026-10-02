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Салат із капусти з беконом: цікавий рецепт
Хрусткий ароматний бекон, ніжна капуста та пікантна медово-гірчична заправка з яблучним оцтом — просте поєднання, яке працює безвідмовно.
Капустяний салат не обов’язково має бути нудним. У версії про яку розповіли на сторінці EatingWell головну роль відіграє бекон, його обсмажують до хрумкої скоринки, а витоплений жир додають у заправку. У результаті виходить насичений соус із солодкуватими, кислими та пікантними нотами, який чудово просочує свіжу капусту. Готується салат швидко, а інгредієнти максимально прості.
Інгредієнти
- бекон
- 8 скибочок (приблизно 170 г)
- яблучний оцет
- 6 ст. л
- діжонська гірчиця
- 4 ч. л
- мед
- 2 ч. л
- мелений чорний перець
- ½ ч. л
- сіль
- ⅛ ч. л
- білокачанна капуста
- 1 невеликий качан (приблизно 700 г)
Приготування
Нарізаний бекон викладіть у велику пательню та смажте на середньому вогні, часто помішуйте, близько 12–14 хв, поки він не стане рум’яним і хрустким.
Перекладіть бекон на тарілку, застелену паперовим рушником.
Жир із пательні збережіть, його має вийти близько 6 ст. л.
Якщо жиру недостатньо, доповніть кількість оливковою олією.
В окремій великій мисці змішайте яблучний оцет, гірчицю, мед, перець і сіль.
Поступово вливайте теплий жир від бекону, постійно збивайте його вінчиком, щоб заправка стала однорідною.
Капусту тонко нашаткуйте, додайте до заправки разом із хрустким беконом і добре перемішайте.
Важливо, щоб соус рівномірно покрив кожну смужку капусти.
Цей салат — чудовий приклад того, як кілька простих продуктів можуть створити зовсім несподіваний смак. Хрусткий бекон додає капусті насиченості, мед пом’якшує кислинку оцту, а гірчиця робить заправку пікантною.