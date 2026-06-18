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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Салат із капусти з огірком і кукурудзою: рецепт популярної сезонної страви

Це соковитий, легкий і хрусткий салат.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Коментарі
Салат із капусти з огірком і кукурудзою

Салат із капусти з огірком і кукурудзою / © Credits

Готується дуже швидко з найдоступніших інгредієнтів.

Інгредієнти

молода білокачанна капуста
400 г
свіжий огірок
2 шт.
консервована кукурудза
300 г
сметана
4 ст. л.
французька гірчиця
1 ч. л.
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Капусту наріжте тонкою соломкою, посоліть і злегка розімніть руками.

  2. Огірки наріжте соломкою.

  3. З кукурудзи злийте рідину.

  4. Зелень дрібно наріжте.

  5. Для заправки: змішайте сметану, гірчицю, посоліть.

  6. У миску викладіть капусту, огірки, кукурудзу, зелень, додайте мелений чорний перець, заправте заправкою і перемішайте.

Поради:

  • Сметану можна замінити майонезом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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