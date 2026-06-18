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Салат із капусти з огірком і кукурудзою: рецепт популярної сезонної страви
Це соковитий, легкий і хрусткий салат.
Готується дуже швидко з найдоступніших інгредієнтів.
Інгредієнти
- молода білокачанна капуста
- 400 г
- свіжий огірок
- 2 шт.
- консервована кукурудза
- 300 г
- сметана
- 4 ст. л.
- французька гірчиця
- 1 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Капусту наріжте тонкою соломкою, посоліть і злегка розімніть руками.
Огірки наріжте соломкою.
З кукурудзи злийте рідину.
Зелень дрібно наріжте.
Для заправки: змішайте сметану, гірчицю, посоліть.
У миску викладіть капусту, огірки, кукурудзу, зелень, додайте мелений чорний перець, заправте заправкою і перемішайте.
Поради:
Сметану можна замінити майонезом.
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