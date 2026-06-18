Салат із капусти з огірком і кукурудзою: рецепт популярної сезонної страви

Зірчастий жасмин — одна з найефектніших рослин для саду, балкона чи тераси. Його ніжні білі квіти не лише прикрашають простір, а й наповнюють повітря розкішним ароматом, який нагадує про середземноморські курорти та літні вечори. Але що робити, якщо рослина має здоровий вигляд, активно росте, а квітів так і немає, розберімося.