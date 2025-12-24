ТСН у соціальних мережах

Рецепти
119
1 хв

Салат із картоплі та маринованих огірків: простий рецепт

Із простих і доступних продуктів приготуйте ситний і дуже смачний салат.

Катерина Труш
Салат із картоплі та маринованих огірків

Салат із картоплі та маринованих огірків / © Credits

Вам знадобляться картопля, мариновані огірки, ріпчаста цибуля, соус із йогурту, гірчиці та чорного меленого перцю.

Інгредієнти:

  • картопля — 6 шт.;

  • цибуля червона — 1 шт.;

  • мариновані огірки — 3 шт.;

  • зелень (кріп, петрушка).

Для соусу:

  • йогурт білий — 200 г;

  • гірчиця (негостра) — 1 ч. л.;

  • цукор — 1 ч. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Картоплю помийте, залийте холодною водою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть під закритою кришкою 20 хвилин, готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Злийте з картоплі окріп, остудіть, почистьте і наріжте на невеликі кубики.

  2. Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  3. Цибулю очистьте і наріжте чвертькільцями.

  4. Мариновані огірки наріжте на невеликі кубики.

  5. Для соусу: у миску викладіть йогурт, додайте гірчицю, цукор, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.

  6. У салатник викладіть картоплю, мариновані огірки, цибулю, зелень, перемішайте, додайте соус і ще раз перемішайте. Прикрасьте салат зеленню.

Поради:

  • Йогурт використовуйте густий.

119
