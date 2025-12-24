- Дата публікації
- Рецепти
- 119
- 1 хв
Салат із картоплі та маринованих огірків: простий рецепт
Із простих і доступних продуктів приготуйте ситний і дуже смачний салат.
Вам знадобляться картопля, мариновані огірки, ріпчаста цибуля, соус із йогурту, гірчиці та чорного меленого перцю.
Інгредієнти:
картопля — 6 шт.;
цибуля червона — 1 шт.;
мариновані огірки — 3 шт.;
зелень (кріп, петрушка).
Для соусу:
йогурт білий — 200 г;
гірчиця (негостра) — 1 ч. л.;
цукор — 1 ч. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Картоплю помийте, залийте холодною водою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть під закритою кришкою 20 хвилин, готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Злийте з картоплі окріп, остудіть, почистьте і наріжте на невеликі кубики.
Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Цибулю очистьте і наріжте чвертькільцями.
Мариновані огірки наріжте на невеликі кубики.
Для соусу: у миску викладіть йогурт, додайте гірчицю, цукор, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
У салатник викладіть картоплю, мариновані огірки, цибулю, зелень, перемішайте, додайте соус і ще раз перемішайте. Прикрасьте салат зеленню.
Поради:
Йогурт використовуйте густий.