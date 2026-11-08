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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Салат із хрусткими баклажанами й помідорами: рецепт гарної та смачної страви

Приготуйте оригінальний, апетитний салат з баклажанами та помідорами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
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Салат із хрусткими баклажанами та помідорами

Салат із хрусткими баклажанами та помідорами / © Credits

Незважаючи на свою простоту салат виходить гарним, смачним і стане окрасою будь-якого святкового столу.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
помідори
3 шт.
кукурудзяний крохмаль
2–3 ст. л.
червона цибуля
1 шт.
кунжут
1 ч. л.
соєвий соус
2 ст. л.
оливкова олія
1 ст. л.
рослинна олія
мелений чорний перець
сіль

  1. Баклажани помийте, відріжте кінчики, наріжте великими шматочками, посоліть і залиште на 15 хвилин, потім промийте, висушіть паперовим рушником, перекладіть до миски та посипте кукурудзяним крохмалем, щоб кожен шматочок вкрився тонким шаром.

  2. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте баклажани до золотистої, хрусткої скоринки, потім злегка охолодіть.

  3. Помідори помийте та наріжте великими шматочками.

  4. Цибулю очистьте, помийте та наріжте півкільцями.

  5. Кунжут обсмажте на сковороді до золотистого кольору.

  6. До миски викладіть баклажани, помідори, цибулю, полийте соєвим соусом, оливковою олією, поперчіть, посоліть, обережно перемішайте, викладіть на тарілку та присипте кунжутом.

Поради:

  • Подавайте салат одразу, доки баклажани ще хрусткі.

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