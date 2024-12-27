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Салат із крабовими паличками та ананасом: рецепт, який поєднує смаки

Салат із крабовими паличками та ананасом: рецепт, який поєднує смаки

Салат із крабовими паличками / Фото: Credits

Салат із крабовими паличками та ананасами — саме той випадок, коли мінімум зусиль приносить максимум задоволення. Він соковитий, легкий, ідеально збалансований на смак та підходить як для сімейної вечері, так і до святкового застілля.

Цей рецепт — справжній порятунок для тих, хто хоче вразити гостей, але не має часу на складні кулінарні експерименти. Готувати салат швидко та легко, результат перевершить усі очікування, а розповіли про нього на сторінці simpledeliciousresipes.

Інгредієнти

Крабові палички
200 г 
Варені яйця
5 шт. 
Твердий сир
150 г 
Консервовані ананаси
150 г
Часник
1 зубчик
Майонез
3-4 ст. л 

Приготування:

  1. Відваріть яйця, охолодіть їх, почистьте та наріжте кубиками.
  2. Крабові палички, сир і консервовані ананаси наріжте невеликими кубиками.
  3. Якщо ви любите легкий гострий присмак, натріть зубчик часнику на дрібній тертці або подрібніть ножем.
  4. У великій мисці з’єднайте всі нарізані інгредієнти. Додайте майонез і ретельно перемішайте, щоб він рівномірно покрив салат.
  5. Для яскравішого смаку залиште салат у холодильнику на 15-20 хвилин перед подаванням.

Поради:

  • Для ніжнішого смаку обирайте моцарелу або голландський сир. Для пікантності — чеддер.
  • Консервовані ананаси краще вибирати у власному соку, а не у сиропі, щоб салат не був надто солодким.
  • Замініть частину майонезу сметаною або грецьким йогуртом, якщо хочете легшу версію.
  • Якщо бажаєте урізноманітнити рецепт, додайте кукурудзу або свіжі огірки.

Цей салат універсальний — він стане чудовим вибором для святкового столу, званої вечері, фуршету або навіть звичайного обіду. Гості будуть у захваті від його насиченого, але водночас легкого смаку.

@simpledeliciousresipes #VNVideoEditor Delicious and juicy salad. Prepares quickly. Doesn't stay on the table. INGREDIENTS: ●200 g crab sticks ●5 boiled eggs ●150 g cheese ●150 g canned pineapples ●1 clove of grated garlic (if you like) ●3-4 tbsp. l mayonnaise ●●●Chop and mix everything. It turns out VERY TASTY!!●●● Your delicious juicy salad is ready!!! Bon appetit! #saladrecipe #easyrecipe #saladwith #crabsticks #recipe #easyrecipes ♬ dźwięk oryginalny - PiotrZylbert

Ця страва стане зіркою вашого столу та обов’язково увійде до списку улюблених рецептів.

Смачного!

Ми також писали, як приготувати салат "Лінива Шаурма".

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