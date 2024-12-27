Салат із крабовими паличками та ананасом: рецепт, який поєднує смаки

Салат із крабовими паличками та ананасами — саме той випадок, коли мінімум зусиль приносить максимум задоволення. Він соковитий, легкий, ідеально збалансований на смак та підходить як для сімейної вечері, так і до святкового застілля.

Цей рецепт — справжній порятунок для тих, хто хоче вразити гостей, але не має часу на складні кулінарні експерименти. Готувати салат швидко та легко, результат перевершить усі очікування, а розповіли про нього на сторінці simpledeliciousresipes.

Інгредієнти Крабові палички 200 г Варені яйця 5 шт. Твердий сир 150 г Консервовані ананаси 150 г Часник 1 зубчик Майонез 3-4 ст. л

Приготування:

Відваріть яйця, охолодіть їх, почистьте та наріжте кубиками. Крабові палички, сир і консервовані ананаси наріжте невеликими кубиками. Якщо ви любите легкий гострий присмак, натріть зубчик часнику на дрібній тертці або подрібніть ножем. У великій мисці з’єднайте всі нарізані інгредієнти. Додайте майонез і ретельно перемішайте, щоб він рівномірно покрив салат. Для яскравішого смаку залиште салат у холодильнику на 15-20 хвилин перед подаванням.

Поради:

Для ніжнішого смаку обирайте моцарелу або голландський сир. Для пікантності — чеддер.

Консервовані ананаси краще вибирати у власному соку, а не у сиропі, щоб салат не був надто солодким.

Замініть частину майонезу сметаною або грецьким йогуртом, якщо хочете легшу версію.

Якщо бажаєте урізноманітнити рецепт, додайте кукурудзу або свіжі огірки.

Цей салат універсальний — він стане чудовим вибором для святкового столу, званої вечері, фуршету або навіть звичайного обіду. Гості будуть у захваті від його насиченого, але водночас легкого смаку.

Ця страва стане зіркою вашого столу та обов’язково увійде до списку улюблених рецептів.

Смачного!

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