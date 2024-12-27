Салат із крабовими паличками та ананасом: рецепт, який поєднує смаки

Салат із крабовими паличками та ананасами — саме той випадок, коли мінімум зусиль приносить максимум задоволення. Він соковитий, легкий, ідеально збалансований на смак та підходить як для сімейної вечері, так і до святкового застілля.
Цей рецепт — справжній порятунок для тих, хто хоче вразити гостей, але не має часу на складні кулінарні експерименти. Готувати салат швидко та легко, результат перевершить усі очікування, а розповіли про нього на сторінці simpledeliciousresipes.
Інгредієнти
- Крабові палички
- 200 г
- Варені яйця
- 5 шт.
- Твердий сир
- 150 г
- Консервовані ананаси
- 150 г
- Часник
- 1 зубчик
- Майонез
- 3-4 ст. л
Приготування:
- Відваріть яйця, охолодіть їх, почистьте та наріжте кубиками.
- Крабові палички, сир і консервовані ананаси наріжте невеликими кубиками.
- Якщо ви любите легкий гострий присмак, натріть зубчик часнику на дрібній тертці або подрібніть ножем.
- У великій мисці з’єднайте всі нарізані інгредієнти. Додайте майонез і ретельно перемішайте, щоб він рівномірно покрив салат.
- Для яскравішого смаку залиште салат у холодильнику на 15-20 хвилин перед подаванням.
Поради:
- Для ніжнішого смаку обирайте моцарелу або голландський сир. Для пікантності — чеддер.
- Консервовані ананаси краще вибирати у власному соку, а не у сиропі, щоб салат не був надто солодким.
- Замініть частину майонезу сметаною або грецьким йогуртом, якщо хочете легшу версію.
- Якщо бажаєте урізноманітнити рецепт, додайте кукурудзу або свіжі огірки.
Цей салат універсальний — він стане чудовим вибором для святкового столу, званої вечері, фуршету або навіть звичайного обіду. Гості будуть у захваті від його насиченого, але водночас легкого смаку.
@simpledeliciousresipes #VNVideoEditor Delicious and juicy salad. Prepares quickly. Doesn't stay on the table. INGREDIENTS: ●200 g crab sticks ●5 boiled eggs ●150 g cheese ●150 g canned pineapples ●1 clove of grated garlic (if you like) ●3-4 tbsp. l mayonnaise ●●●Chop and mix everything. It turns out VERY TASTY!!●●● Your delicious juicy salad is ready!!! Bon appetit! #saladrecipe #easyrecipe #saladwith #crabsticks #recipe #easyrecipes ♬ dźwięk oryginalny - PiotrZylbert
Ця страва стане зіркою вашого столу та обов’язково увійде до списку улюблених рецептів.
Смачного!
Ми також писали, як приготувати салат "Лінива Шаурма".
Читайте також:
- Рецепт салату з куркою та виноградом до святкового столу
- Салат з куркою та ананасом: цікавий і швидкий рецепт до святкового столу
- Салат з куркою та чорносливом: особливий рецепт до святкового столу