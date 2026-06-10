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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

Салат із крабовими паличками, яйцем, кукурудзою та свіжим огірком: класичний рецепт

Простий, швидкий, але дуже смачний салат для будь-якого святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Коментарі
Салат із крабовими паличками, яйцем, кукурудзою та свіжим огірком

Салат із крабовими паличками, яйцем, кукурудзою та свіжим огірком / © Credits

Усі інгредієнти наріжте кубиками, заправте майонезом або сметаною, перемішайте і подайте до столу.

Інгредієнти

крабові палички
250 г
яйця курячі
3 шт.
огірок свіжий
2 шт.
кукурудза консервована
1 банка
цибуля зелена; майонез
2 ст. л.
сіль

  1. Яйця відваріть з моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, почистьте і наріжте на дрібні кубики.

  2. Крабові палички наріжте на дрібні кубики.

  3. Огірки помийте, обсушіть паперовим рушником і також наріжте на дрібні кубики.

  4. Цибулю зелену промийте та подрібніть.

  5. З кукурудзи злийте рідину.

  6. У миску викладіть яйця, крабові палички, огірки, кукурудзу, цибулю зелену, посоліть, заправте майонезом, перемішайте і викладіть у салатник.

Поради:

  • За бажанням додайте один зубчик часнику, пропущений через прес.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
16
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