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Салат із крабовими паличками, яйцем, кукурудзою та свіжим огірком: класичний рецепт
Простий, швидкий, але дуже смачний салат для будь-якого святкового столу.
Усі інгредієнти наріжте кубиками, заправте майонезом або сметаною, перемішайте і подайте до столу.
Інгредієнти
- крабові палички
- 250 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- огірок свіжий
- 2 шт.
- кукурудза консервована
- 1 банка
- цибуля зелена; майонез
- 2 ст. л.
- сіль
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Яйця відваріть з моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, почистьте і наріжте на дрібні кубики.
Крабові палички наріжте на дрібні кубики.
Огірки помийте, обсушіть паперовим рушником і також наріжте на дрібні кубики.
Цибулю зелену промийте та подрібніть.
З кукурудзи злийте рідину.
У миску викладіть яйця, крабові палички, огірки, кукурудзу, цибулю зелену, посоліть, заправте майонезом, перемішайте і викладіть у салатник.
Поради:
За бажанням додайте один зубчик часнику, пропущений через прес.