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Салат із крабовими паличками, омлетом, кукурудзою та огірками: рецепт ефектної закуски
З простих продуктів на святковий стіл приготуйте дуже ніжний і смачний салат.
Страва виходить дуже яскравою, з крабовими паличками, омлетом, кукурудзою та свіжими огірками.
Інгредієнти
- крабові палички
- 150 г
- кукурудза консервована
- 250 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- огірки свіжі
- 2 шт.
- майонез
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- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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- цибуля зелена
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Крабові палички очистьте та наріжте соломкою.
Огірки помийте та наріжте брусочками.
З консервованої кукурудзи злийте рідину.
Зелену цибулю помийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
У мисці збийте яйця, поперчіть, посоліть.
Сковороду злегка змастіть олією і обсмажте на середньому вогні з двох боків два яєчні млинці.
Остудіть, згорніть кожен у рулетик і наріжте тонкими смужками.
На блюдо встановіть кулінарне кільце, дно злегка змастіть майонезом, викладіть крабові палички, зробіть майонезну сіточку, потім шар кукурудзи, розрівняйте її лопаткою, знову майонезну сіточку, наступний шар — огірки, майонез.
Перед подаванням зніміть кулінарне кільце та посипте зеленою цибулею.
Поради:
Зелень використовуйте будь-яку.
Яєчні млинці виходять нарізані стрічками.