ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Салат із крабовими паличками, омлетом, кукурудзою та огірками: рецепт ефектної закуски

З простих продуктів на святковий стіл приготуйте дуже ніжний і смачний салат.

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
119 ккал
Салат з крабовими паличками омлетом кукурудзою та огірками

Салат з крабовими паличками омлетом кукурудзою та огірками / © Credits

Страва виходить дуже яскравою, з крабовими паличками, омлетом, кукурудзою та свіжими огірками.

Інгредієнти

крабові палички
150 г
кукурудза консервована
250 г
яйця курячі
3 шт.
огірки свіжі
2 шт.
майонез
перець чорний мелений
сіль
олія
цибуля зелена

  1. Крабові палички очистьте та наріжте соломкою.

  2. Огірки помийте та наріжте брусочками.

  3. З консервованої кукурудзи злийте рідину.

  4. Зелену цибулю помийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  5. У мисці збийте яйця, поперчіть, посоліть.

  6. Сковороду злегка змастіть олією і обсмажте на середньому вогні з двох боків два яєчні млинці.

  7. Остудіть, згорніть кожен у рулетик і наріжте тонкими смужками.

  8. На блюдо встановіть кулінарне кільце, дно злегка змастіть майонезом, викладіть крабові палички, зробіть майонезну сіточку, потім шар кукурудзи, розрівняйте її лопаткою, знову майонезну сіточку, наступний шар — огірки, майонез.

  9. Перед подаванням зніміть кулінарне кільце та посипте зеленою цибулею.

Поради:

  • Зелень використовуйте будь-яку.

  • Яєчні млинці виходять нарізані стрічками.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie