Салат із креветками та лососем: рецепт страви до новорічного столу

Новорічна ніч — час, коли кожна деталь має значення, від гірлянд на ялинці до страв на святковому столі.

Якщо ви хочете здивувати гостей вишуканим смаком, легкістю у приготуванні та красою подачі, зверніть увагу на цей салат із креветками та слабосолоним лососем, про рецепт якого розповіли на сторінці yavorskaa_cooking.

Інгредієнти

Відварена картопля
2 шт.
Майонез
1 ст. л
Пучок зеленої цибулі
Слабосолоний лосось
140 г
Креветки
140 г
Свіжий огірок
1 шт.
Сир чедер
100 г

Приготування

  1. Наріжте кубиками лосось, креветки та огірок.

  2. Картоплю та сир натріть на тертці.

  3. Потім зберіть салат шарами: картопля, трохи майонезу, зелена цибуля, лосось, огірок, майонез, сир, зелена цибуля, креветки, майонез і сир.

  4. Зверху додайте ще трохи креветок і зеленої цибулі для краси та ефектного завершення.

Подача

  • Використовуйте прозору салатницю чи високий келих, тоді всі шари матимуть апетитний вигляд.

  • Зелень можна замінити на петрушку чи кріп, це додасть нових ароматів.

  • Якщо вам подобаються кремові страви, злегка збийте майонез із лимонним соком, він стане легким і свіжим.

Цей салат стане справжньою прикрасою святкового столу. Він має елегантний вигляд, його швидко готувати і він точно сподобається тим, хто цінує поєднання класики та сучасної гастрономії.

Новорічний святковий стіл можна робити не просто красивим, а й смачним. Спробуйте цей рецепт і ваші гості обов’язково запам’ятають смак свята.

