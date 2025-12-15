Салат із креветками та лососем: рецепт страви до новорічного столу

Салат із креветками та лососем / © Credits

Якщо ви хочете здивувати гостей вишуканим смаком, легкістю у приготуванні та красою подачі, зверніть увагу на цей салат із креветками та слабосолоним лососем, про рецепт якого розповіли на сторінці yavorskaa_cooking.

Інгредієнти Відварена картопля 2 шт. Майонез 1 ст. л Пучок зеленої цибулі Слабосолоний лосось 140 г Креветки 140 г Свіжий огірок 1 шт. Сир чедер 100 г

Приготування

Наріжте кубиками лосось, креветки та огірок. Картоплю та сир натріть на тертці. Потім зберіть салат шарами: картопля, трохи майонезу, зелена цибуля, лосось, огірок, майонез, сир, зелена цибуля, креветки, майонез і сир. Зверху додайте ще трохи креветок і зеленої цибулі для краси та ефектного завершення.

Подача

Використовуйте прозору салатницю чи високий келих, тоді всі шари матимуть апетитний вигляд.

Зелень можна замінити на петрушку чи кріп, це додасть нових ароматів.

Якщо вам подобаються кремові страви, злегка збийте майонез із лимонним соком, він стане легким і свіжим.

Цей салат стане справжньою прикрасою святкового столу. Він має елегантний вигляд, його швидко готувати і він точно сподобається тим, хто цінує поєднання класики та сучасної гастрономії.

Новорічний святковий стіл можна робити не просто красивим, а й смачним. Спробуйте цей рецепт і ваші гості обов’язково запам’ятають смак свята.