Салат з кукурудзою: рецепт мексиканської вуличної їжі

Приготуйтеся додати новий смачний рецепт до своєї кулінарної книги, адже цей мексиканський вуличний салат з кукурудзи – справжня знахідка.
Фудблогерка Juilee Desai показала, як приготувати популярний мексиканський street-food, від якого у захваті всі, кому подобається кукурудза. Цей салат дуже легкий у приготуванні, тож він стане ідеальним гарніром або їжею нашвидкуруч.
Інгредієнти
- Кукурудза свіжа
- 2 качани
- Вершкове масло
- 1 ст.л
- Плавлений сир
- 60 г
- Майонез
- 1 ст. л
- Лимонний сік
- 1 шт.
- Твердий сир (за бажанням)
- Приправа чилі
- 2 ч.л
- Сіль
- Перець
- Зелений болгарський перець (дрібно нарізаний)
- 1/2 шт.
- Помідор (дрібно нарізаний)
- 1/2 шт.
- Халапеньйо
- Цибуля
- 1/2 шт.
- Зелена цибуля
- 2 пера
- Коріандр
Приготування:
- Обсмажте кукурудзу на вершковому маслі до золотистого кольору близько 13-15 хвилин;
- Додайте плавлений сир, майонез, твердий сир, чилі, сіль, перець, лимон і добре все перемішайте;
- Після цього додайте болгарський перець, помідори, халапеньйо, цибулю, коріандр і ще раз перемішайте.
Поради:
Подавайте з вичавленим лаймом і прикрасьте зеленою цибулею.
Такий салат можна зберігати в холодильнику до двох днів, а якщо не додавати майонез, то трохи довше (додавайте його одразу перед подачею).
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