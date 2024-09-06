Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Салат з кукурудзою: рецепт мексиканської вуличної їжі

Салат з кукурудзою: рецепт мексиканської вуличної їжі

Салат із кукурудзою / Фото: www.credits

Приготуйтеся додати новий смачний рецепт до своєї кулінарної книги, адже цей мексиканський вуличний салат з кукурудзи – справжня знахідка.

Фудблогерка Juilee Desai показала, як приготувати популярний мексиканський street-food, від якого у захваті всі, кому подобається кукурудза. Цей салат дуже легкий у приготуванні, тож він стане ідеальним гарніром або їжею нашвидкуруч.

Інгредієнти

Кукурудза свіжа
2 качани
Вершкове масло
1 ст.л
Плавлений сир
60 г
Майонез
1 ст. л
Лимонний сік
1 шт.
Твердий сир (за бажанням)
Приправа чилі
2 ч.л
Сіль
Перець
Зелений болгарський перець (дрібно нарізаний)
1/2 шт.
Помідор (дрібно нарізаний)
1/2 шт.
Халапеньйо
Цибуля
1/2 шт.
Зелена цибуля
2 пера
Коріандр

Приготування:

  • Обсмажте кукурудзу на вершковому маслі до золотистого кольору близько 13-15 хвилин;
  • Додайте плавлений сир, майонез, твердий сир, чилі, сіль, перець, лимон і добре все перемішайте;
  • Після цього додайте болгарський перець, помідори, халапеньйо, цибулю, коріандр і ще раз перемішайте.

Поради:

Подавайте з вичавленим лаймом і прикрасьте зеленою цибулею.

Такий салат можна зберігати в холодильнику до двох днів, а якщо не додавати майонез, то трохи довше (додавайте його одразу перед подачею).

Читайте також:

Фантастичний салат з квасолі! 3 хвилини – і готово!

Фантастичний салат з квасолі! 3 хвилини – і готово!

Повʼязані теми:

Наступна публікація