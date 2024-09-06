Салат з кукурудзою: рецепт мексиканської вуличної їжі

Приготуйтеся додати новий смачний рецепт до своєї кулінарної книги, адже цей мексиканський вуличний салат з кукурудзи – справжня знахідка.

Фудблогерка Juilee Desai показала, як приготувати популярний мексиканський street-food, від якого у захваті всі, кому подобається кукурудза. Цей салат дуже легкий у приготуванні, тож він стане ідеальним гарніром або їжею нашвидкуруч.

Інгредієнти Кукурудза свіжа 2 качани Вершкове масло 1 ст.л Плавлений сир 60 г Майонез 1 ст. л Лимонний сік 1 шт. Твердий сир (за бажанням) Приправа чилі 2 ч.л Сіль Перець Зелений болгарський перець (дрібно нарізаний) 1/2 шт. Помідор (дрібно нарізаний) 1/2 шт. Халапеньйо Цибуля 1/2 шт. Зелена цибуля 2 пера Коріандр

Приготування:

Обсмажте кукурудзу на вершковому маслі до золотистого кольору близько 13-15 хвилин;

Додайте плавлений сир, майонез, твердий сир, чилі, сіль, перець, лимон і добре все перемішайте;

Після цього додайте болгарський перець, помідори, халапеньйо, цибулю, коріандр і ще раз перемішайте.

Поради:

Подавайте з вичавленим лаймом і прикрасьте зеленою цибулею.

Такий салат можна зберігати в холодильнику до двох днів, а якщо не додавати майонез, то трохи довше (додавайте його одразу перед подачею).

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