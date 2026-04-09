Рецепти
31
1 хв

Салат із курячої печінки з грибами, яйцями та сиром: рецепт для святкового столу

Приготуйте шаруватий ситний салат із курячої печінки, грибів, яєць і сиру.

Катерина Труш
Ця страва чудово підійде до святкового столу.

Інгредієнти:

  • куряча печінка — 300 г;

  • яйця курячі — 3 шт.;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • печериці — 300 г;

  • сир твердий — 100 г;

  • олія — 2 ст. л.;

  • майонез — за смаком;

  • перець чорний духмяний — 3 шт.;

  • лавровий лист — 1 шт.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Печінку вимийте, видаліть плівки, жовчні протоки.

  2. Викладіть у каструлю, залийте водою, додайте перець чорний духмяний, лавровий лист, доведіть до кипіння, зніміть піну, посоліть і варіть 10 хвилин.

  3. Вийміть із каструлі, остудіть і натріть на велику тертку.

  4. Яйця відваріть від моменту закипання 8 хвилин.

  5. Остудіть, очистьте і також натріть на велику тертку.

  6. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  7. Печериці промийте, і наріжте на невеликі кубики.

  8. Твердий сир натріть на велику тертку.

  9. У сковороді розігрійте олію, викладіть цибулю, обсмажте до м’якості, потім гриби, посоліть, поперчіть і обсмажте до злегка золотистого кольору.

  10. У салатник викладіть салат шарами: печінка, яйця, гриби з цибулею, кожен шар змастіть злегка майонезом, зверху посипте твердим сиром.

  11. Відправте в холодильник настоятися на 30-50 хвилин.

Поради:

  • Майонез можна замінити грецьким йогуртом.

