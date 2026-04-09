Салат із курячої печінки з грибами, яйцями та сиром: рецепт для святкового столу
Приготуйте шаруватий ситний салат із курячої печінки, грибів, яєць і сиру.
Ця страва чудово підійде до святкового столу.
Інгредієнти:
куряча печінка — 300 г;
яйця курячі — 3 шт.;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
печериці — 300 г;
сир твердий — 100 г;
олія — 2 ст. л.;
майонез — за смаком;
перець чорний духмяний — 3 шт.;
лавровий лист — 1 шт.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Печінку вимийте, видаліть плівки, жовчні протоки.
Викладіть у каструлю, залийте водою, додайте перець чорний духмяний, лавровий лист, доведіть до кипіння, зніміть піну, посоліть і варіть 10 хвилин.
Вийміть із каструлі, остудіть і натріть на велику тертку.
Яйця відваріть від моменту закипання 8 хвилин.
Остудіть, очистьте і також натріть на велику тертку.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Печериці промийте, і наріжте на невеликі кубики.
Твердий сир натріть на велику тертку.
У сковороді розігрійте олію, викладіть цибулю, обсмажте до м’якості, потім гриби, посоліть, поперчіть і обсмажте до злегка золотистого кольору.
У салатник викладіть салат шарами: печінка, яйця, гриби з цибулею, кожен шар змастіть злегка майонезом, зверху посипте твердим сиром.
Відправте в холодильник настоятися на 30-50 хвилин.
Поради:
Майонез можна замінити грецьким йогуртом.