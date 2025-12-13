- Дата публікації
Салат із курячим філе, корейською морквою та огірком: рецепт для святкового столу
Смачний, ситний салат із курячим філе, корейською морквою та огірком прикрасить будь-який святковий стіл.
Готується легко і просто, особливо якщо заздалегідь відварити куряче філе і яйця.
Інгредієнти
- куряче філе
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- морква по-корейськи
- 150 г
- майонез
- 50 г
- сіль
-
- перець чорний мелений;
-
- огірки свіжі
- 1 шт.
Курячу грудку помийте, відваріть від моменту закипання 20 хвилин, посоліть і остудіть у бульйоні.
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин, остудіть і очистіть.
Огірок помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте соломкою.
Курячу грудку, яйця також наріжте соломкою.
У миску викладіть куряче філе, яйця, огірок, корейську моркву, поперчіть, посоліть, заправте майонезом і перемішайте.
Поради:
Замість майонезу салат можна заправити сметаною або йогуртом.