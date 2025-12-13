Салат із курячим філе, корейською морквою та огірком: рецепт для святкового столу

Святковий сезон — це завжди іскри, шопінг, плани на вечірки та манікюр, який підтримає настрій. І якщо раніше вважалося, що лише довгі нігті дають простір для фантазії, то 2025 рік остаточно довів протилежне, короткий манікюр — тепер еталон акуратності та мінімалізму.