ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Салат із курячим філе, корейською морквою та огірком: рецепт для святкового столу

Смачний, ситний салат із курячим філе, корейською морквою та огірком прикрасить будь-який святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
142 ккал
Салат із курячим філе, корейською морквою та огірком

Салат із курячим філе, корейською морквою та огірком / © Credits

Готується легко і просто, особливо якщо заздалегідь відварити куряче філе і яйця.

Інгредієнти

куряче філе
200 г
яйця курячі
2 шт.
морква по-корейськи
150 г
майонез
50 г
сіль
перець чорний мелений;
огірки свіжі
1 шт.

  1. Курячу грудку помийте, відваріть від моменту закипання 20 хвилин, посоліть і остудіть у бульйоні.

  2. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин, остудіть і очистіть.

  3. Огірок помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте соломкою.

  4. Курячу грудку, яйця також наріжте соломкою.

  5. У миску викладіть куряче філе, яйця, огірок, корейську моркву, поперчіть, посоліть, заправте майонезом і перемішайте.

Поради:

  • Замість майонезу салат можна заправити сметаною або йогуртом.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie