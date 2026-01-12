- Дата публікації
Салат із курячим філе та апельсинами: незвичайний рецепт
Цей салат стане чудовим варіантом оригінальної та легкої святкової страви.
Він виходить красивим, пікантним, а шматочки апельсина зроблять його соковитим і незвичайним на смак.
Інгредієнти
- куряче філе
- 350 г
- твердий сир
- 160 г
- чорнослив
- 80 г
- апельсин (м'якоть)
- 200 г
- горіхи волоські
- 80 г
- часник
- 1 зубчик
- йогурт білий
- 180–200 г
- перець чорний горошком
- 6 шт.
- лавровий лист
- 1 шт.
- сіль
-
Куряче філе викладіть у каструлю, влийте холодну воду, додайте сіль, перець горошком, лавровий лист і варіть від моменту закипання 30 хвилин. Остудіть у бульйоні, потім наріжте на середні кубики.
Чорнослив помийте і залийте гарячою водою на п'ять хвилин, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Апельсин очистьте від шкірки, білої плівки та наріжте на невеликі кубики.
Волоські горіхи підсушіть 2–3 хвилини на сухій сковорідці та трохи подрібніть ножем.
Твердий сир натріть на дрібну тертку.
Часник очистьте і видавіть через прес.
У мисці з'єднайте куряче філе, чорнослив, апельсин, твердий сир, горіхи, часник, додайте йогурт, посоліть і акуратно перемішайте. Викладіть у салатник, відправте в холодильник на 10 хвилин і подавайте до столу.
Поради:
Якщо апельсин дуже соковитий, використовуйте тільки м'якоть без зайвого соку.