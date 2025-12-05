Салат із куркою, крекерами та плавленим сиром: рецепт смачної страви

Салат із куркою, крекерами та плавленим сиром tiktok.com_@katarinacooks

Саме таким став салат із куркою, крекерами та плавленим сиром, рецептом якого ділиться фудблогерка Katarina_cooks — страва, що вміє бути водночас легкою, ніжною, поживною й дуже ошатною.

Цей салат — не просто набір інгредієнтів. Це ретельно продумана мозаїка текстур: хрусткі крекери, ніжна курка, кремовий сир, свіжа маринована цибуля та яйця, які завершують композицію. І все це під легким акцентом майонезного соусу, який виступає зв’язувальною нотою страви.

Інгредієнти Цибуля 1 шт. Яблучний оцет 1 ч. л. Цукор ½ ч. л. Сіль ¼ ч. л. Відварене куряче філе 400 г Майонез 150 г Крекери солоні 70 г Яйця відварені 3 шт. Плавлений сир 2 шт. Помідори Зелень

Приготування

Замаринуйте цибулю. Дрібно наріжте цибулю та змішайте з яблучним оцтом, цукром і сіллю. Через кілька хвилин вона стане м’якою, ароматною та позбавиться різкого присмаку. Приготуйте основу. Відварене куряче філе наріжте тонкою соломкою. Яйця та плавлений сир натріть, а крекери поламайте руками. Зробіть ідеальні шари: майонез, крекери, курка, маринована цибуля, яйця, крекери та плавлений сир. Обовʼязково кожен шар промазуйте майонезом Прикрасьте страву яскравими помідорами та гілочками зелені.

Салат із куркою, крекерами та плавленим сиром — це нагадування про те, що гастрономічне задоволення не завжди вимагає складних технік. Іноді достатньо лише якісних продуктів, правильних текстур і любові до деталей. У ньому є все: ніжність, хрусткість, легка пікантність, яскраве подавання та той самий «смак дому», якого так часто бракує у шаленому ритмі життя.

Це страва, яка об’єднує людей за столом, а це, без перебільшення, і є найкраща магія кулінарії.