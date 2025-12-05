- Дата публікації
Салат із куркою, крекерами та плавленим сиром: рецепт смачної страви
У час, коли гастрономічний світ дедалі частіше тяжіє до мінімалізму та «чистих тарілок», домашні страви продовжують зберігати свій статус кулінарних антидепресантів. Вони дарують комфорт, затишок і той самий впізнаваний смак, до якого хочеться повертатися знову й знову.
Саме таким став салат із куркою, крекерами та плавленим сиром, рецептом якого ділиться фудблогерка Katarina_cooks — страва, що вміє бути водночас легкою, ніжною, поживною й дуже ошатною.
Цей салат — не просто набір інгредієнтів. Це ретельно продумана мозаїка текстур: хрусткі крекери, ніжна курка, кремовий сир, свіжа маринована цибуля та яйця, які завершують композицію. І все це під легким акцентом майонезного соусу, який виступає зв’язувальною нотою страви.
Інгредієнти
- Цибуля
- 1 шт.
- Яблучний оцет
- 1 ч. л.
- Цукор
- ½ ч. л.
- Сіль
- ¼ ч. л.
- Відварене куряче філе
- 400 г
- Майонез
- 150 г
- Крекери солоні
- 70 г
- Яйця відварені
- 3 шт.
- Плавлений сир
- 2 шт.
- Помідори
-
- Зелень
-
Приготування
Замаринуйте цибулю. Дрібно наріжте цибулю та змішайте з яблучним оцтом, цукром і сіллю. Через кілька хвилин вона стане м’якою, ароматною та позбавиться різкого присмаку.
Приготуйте основу. Відварене куряче філе наріжте тонкою соломкою.
Яйця та плавлений сир натріть, а крекери поламайте руками.
Зробіть ідеальні шари: майонез, крекери, курка, маринована цибуля, яйця, крекери та плавлений сир. Обовʼязково кожен шар промазуйте майонезом
Прикрасьте страву яскравими помідорами та гілочками зелені.
Салат із куркою, крекерами та плавленим сиром — це нагадування про те, що гастрономічне задоволення не завжди вимагає складних технік. Іноді достатньо лише якісних продуктів, правильних текстур і любові до деталей. У ньому є все: ніжність, хрусткість, легка пікантність, яскраве подавання та той самий «смак дому», якого так часто бракує у шаленому ритмі життя.
Це страва, яка об’єднує людей за столом, а це, без перебільшення, і є найкраща магія кулінарії.