Рецепти
111
2 хв

Салат із куркою, крекерами та плавленим сиром: рецепт смачної страви

У час, коли гастрономічний світ дедалі частіше тяжіє до мінімалізму та «чистих тарілок», домашні страви продовжують зберігати свій статус кулінарних антидепресантів. Вони дарують комфорт, затишок і той самий впізнаваний смак, до якого хочеться повертатися знову й знову.

Станіслава Бондаренко
45 хвилин
220 ккал
Салат із куркою, крекерами та плавленим сиром tiktok.com_@katarinacooks

Саме таким став салат із куркою, крекерами та плавленим сиром, рецептом якого ділиться фудблогерка Katarina_cooks — страва, що вміє бути водночас легкою, ніжною, поживною й дуже ошатною.

Цей салат — не просто набір інгредієнтів. Це ретельно продумана мозаїка текстур: хрусткі крекери, ніжна курка, кремовий сир, свіжа маринована цибуля та яйця, які завершують композицію. І все це під легким акцентом майонезного соусу, який виступає зв’язувальною нотою страви.

Інгредієнти

Цибуля
1 шт.
Яблучний оцет
1 ч. л.
Цукор
½ ч. л.
Сіль
¼ ч. л.
Відварене куряче філе
400 г
Майонез
150 г
Крекери солоні
70 г
Яйця відварені
3 шт.
Плавлений сир
2 шт.
Помідори
Зелень

Приготування

  1. Замаринуйте цибулю. Дрібно наріжте цибулю та змішайте з яблучним оцтом, цукром і сіллю. Через кілька хвилин вона стане м’якою, ароматною та позбавиться різкого присмаку.

  2. Приготуйте основу. Відварене куряче філе наріжте тонкою соломкою.

  3. Яйця та плавлений сир натріть, а крекери поламайте руками.

  4. Зробіть ідеальні шари: майонез, крекери, курка, маринована цибуля, яйця, крекери та плавлений сир. Обовʼязково кожен шар промазуйте майонезом

  5. Прикрасьте страву яскравими помідорами та гілочками зелені.

Салат із куркою, крекерами та плавленим сиром — це нагадування про те, що гастрономічне задоволення не завжди вимагає складних технік. Іноді достатньо лише якісних продуктів, правильних текстур і любові до деталей. У ньому є все: ніжність, хрусткість, легка пікантність, яскраве подавання та той самий «смак дому», якого так часто бракує у шаленому ритмі життя.

Це страва, яка об’єднує людей за столом, а це, без перебільшення, і є найкраща магія кулінарії.

