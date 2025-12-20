ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Салат із куркою, маринованими огірками, яйцями та грецьким йогуртом: рецепт низькокалорійної закуски

Цей салат виходить корисним, легким і низькокалорійним.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
101 ккал
Салат із куркою, маринованими огірками, яйцями та грецьким йогуртом

Салат із куркою, маринованими огірками, яйцями та грецьким йогуртом / © Credits

Ідеально підійде для обіду, вечері або як перекус.

Інгредієнти

куряче філе
200 г
яйця курячі
2 шт.
мариновані огірки
150 г
цибуля фіолетова
1 шт.
грецький йогурт
150 г
гірчиця
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання. Остудіть і наріжте на середні кубики.

  2. Яйця відваріть 8-10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистіть і наріжте на кубики.

  3. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  4. Огірки також наріжте на дрібні кубики.

  5. У миску викладіть куряче філе, яйця, мариновані огірки, цибулю, гірчицю, перець чорний мелений, сіль, заправте грецьким йогуртом, перемішайте і викладіть у салатник.

Поради:

  • Гірчицю використовуйте будь-яку.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie