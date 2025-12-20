- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат із куркою, маринованими огірками, яйцями та грецьким йогуртом: рецепт низькокалорійної закуски
Цей салат виходить корисним, легким і низькокалорійним.
Ідеально підійде для обіду, вечері або як перекус.
Інгредієнти
- куряче філе
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- мариновані огірки
- 150 г
- цибуля фіолетова
- 1 шт.
- грецький йогурт
- 150 г
- гірчиця
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання. Остудіть і наріжте на середні кубики.
Яйця відваріть 8-10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистіть і наріжте на кубики.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Огірки також наріжте на дрібні кубики.
У миску викладіть куряче філе, яйця, мариновані огірки, цибулю, гірчицю, перець чорний мелений, сіль, заправте грецьким йогуртом, перемішайте і викладіть у салатник.
Поради:
Гірчицю використовуйте будь-яку.