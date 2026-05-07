Салат із куркою, морквою, сиром і яйцями
Простий, соковитий салат із доступних продуктів, де всі інгредієнти чудово доповнюють один одного.
Цей пікантний, смачний салат приготуйте на будь-який святковий стіл, і він дуже сподобається всім вашим гостям.
Інгредієнти:
куряче філе — 300 г;
яйця курячі — 3 шт.;
морква свіжа — 1 шт. (велика);
сир твердий — 100 г;
часник — 2 шт.;
майонез — 2 шт.;
сметана — 1 ст. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Куряче філе викладіть у каструлю, посоліть і відваріть 25 хвилин від моменту закипання.
Остудіть у бульйоні, потім розділіть на волокна.
Яйця відваріть 10 хвилин. Остудіть, почистьте і наріжте на дрібні кубики.
Моркву помийте, очистьте і натріть на середню тертку.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Сир натріть на середню тертку.
У миску викладіть куряче філе, яйця, моркву, сир, часник.
Додайте перець чорний мелений, посоліть, заправте майонезом, сметаною, перемішайте і викладіть у салатник.
Поради:
Салат за бажанням можна заправити тільки майонезом або сметаною.