ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Салат із куркою, морквою, сиром і яйцями

Простий, соковитий салат із доступних продуктів, де всі інгредієнти чудово доповнюють один одного.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Коментарі
Салат із куркою, морквою, сиром і яйцями

Салат із куркою, морквою, сиром і яйцями / © Credits

Цей пікантний, смачний салат приготуйте на будь-який святковий стіл, і він дуже сподобається всім вашим гостям.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 300 г;

  • яйця курячі — 3 шт.;

  • морква свіжа — 1 шт. (велика);

  • сир твердий — 100 г;

  • часник — 2 шт.;

  • майонез — 2 шт.;

  • сметана — 1 ст. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Куряче філе викладіть у каструлю, посоліть і відваріть 25 хвилин від моменту закипання.

  2. Остудіть у бульйоні, потім розділіть на волокна.

  3. Яйця відваріть 10 хвилин. Остудіть, почистьте і наріжте на дрібні кубики.

  4. Моркву помийте, очистьте і натріть на середню тертку.

  5. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  6. Сир натріть на середню тертку.

  7. У миску викладіть куряче філе, яйця, моркву, сир, часник.

  8. Додайте перець чорний мелений, посоліть, заправте майонезом, сметаною, перемішайте і викладіть у салатник.

Поради:

  • Салат за бажанням можна заправити тільки майонезом або сметаною.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie