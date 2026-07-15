Салат із куркою: рецепт легкої та поживної страви

салат із куркою tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Коли хочеться чогось одночасно смачного, корисного та простого, на допомогу приходять салати, які легко вписуються у ритм сучасного життя. На сторінці mil_alexx_pp розповіли про рецепт салату з куркою — свіжого, збалансованого та ідеального для перекусу, обіду чи вечері. Усього 15 хв і на столі страва, яка поєднує білок, овочі та ніжну заправку.

Інгредієнти

мікс салату — 250 г

варене чи запечене куряче філе — 250 г

помідори чері — 12 шт.

тертий твердий сир — 50 г

огірок — 1 шт.

кукурудза — 120 г

сіль

перець

кунжут

Для заправки

білий йогурт або сметана — 2–3 ст. л

гірчиця — 1 ч. л

сіль

перець

Приготування

У велику тарілку викладіть мікс салату, додайте нарізане кубиками куряче філе, помідори чері, огірок, кукурудзу та тертий твердий сир. Окремо приготуйте заправку, змішайте білий йогурт або сметану з гірчицею, сіллю та перцем. Потім додайте її до салату, усе добре перемішайте та подавайте. За бажанням страву можна доповнити кунжутом, він додасть легкої горіхової ноти та красивого завершення подачі.

Салат із куркою — це саме той випадок, коли корисне може бути дуже смачним. Свіжі овочі, ніжне філе, сир і легка заправка створюють гармонійне поєднання, яке не набридає та легко стає частиною щоденного меню.

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