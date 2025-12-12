- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат із куркою та чорносливом: рецепт страви до свята
У кожного свята є свій кулінарний символ — страва, яка збирає за столом усіх гостей та стає тією самою «зіркою вечора». Цього сезону у соціальних мережах стрімко набирає популярності ніжний салат з куркою та чорносливом.
Про його рецепт приготування на своїй сторінці розповіла фудблогерка Альона Карпюк. І це саме той випадок, коли прості інгредієнти створюють справжню гастрономічну магію. Ніжний, збалансований, з легкою солодкістю чорносливу та оксамитовою текстурою, цей салат ідеально пасує до новорічних застіль, домашньої вечері та тих випадків, коли хочеться приготувати щось святкове без зайвого клопоту.
Інгредієнти
- куряче філе
-
- чорнослив
-
- яйця
-
- майонез
-
- твердий сир
-
Приготування
Салат — шаровий, саме така подача завжди створює ефект ресторанної страви, навіть якщо ви готуєте в домашніх умовах. Важливо кожен шар легенько притискайте ложкою, щоб салат тримав форму, але не втрачав повітряності.
Послідовність шарів: курка, чорнослив, терте яйце, тертий сир і фінальний штрих — чорнослив. Кожен шар обовʼязково промазуйте майонезом.
Чорнослив у цьому рецепті працює як «секретний інгредієнт»: він додає благородної солодкості та глибини смаку, які ідеально балансують солоність сиру та ніжність курки. Саме тому салат смакує особливо святково — ніби маленький гастрономічний подарунок.
Цей салат може стати візитівкою вашого сезонного меню, адже він універсальний, смачний та гарантовано викликає захват гостей.