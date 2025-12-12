Салат із куркою та чорносливом: рецепт страви до свята

Салат із куркою та чорносливом tiktok.com_@alionakarpiuk

Про його рецепт приготування на своїй сторінці розповіла фудблогерка Альона Карпюк. І це саме той випадок, коли прості інгредієнти створюють справжню гастрономічну магію. Ніжний, збалансований, з легкою солодкістю чорносливу та оксамитовою текстурою, цей салат ідеально пасує до новорічних застіль, домашньої вечері та тих випадків, коли хочеться приготувати щось святкове без зайвого клопоту.

Інгредієнти куряче філе чорнослив яйця майонез твердий сир

Приготування

Салат — шаровий, саме така подача завжди створює ефект ресторанної страви, навіть якщо ви готуєте в домашніх умовах. Важливо кожен шар легенько притискайте ложкою, щоб салат тримав форму, але не втрачав повітряності. Послідовність шарів: курка, чорнослив, терте яйце, тертий сир і фінальний штрих — чорнослив. Кожен шар обовʼязково промазуйте майонезом.

Чорнослив у цьому рецепті працює як «секретний інгредієнт»: він додає благородної солодкості та глибини смаку, які ідеально балансують солоність сиру та ніжність курки. Саме тому салат смакує особливо святково — ніби маленький гастрономічний подарунок.

Цей салат може стати візитівкою вашого сезонного меню, адже він універсальний, смачний та гарантовано викликає захват гостей.