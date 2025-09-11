Салат із куркою та маринованими грибами: цікавий рецепт

Салат / © Credits

Реклама

Однак якщо додати до класичного рецепта пікантні нотки, страва заграє зовсім по-новому, про це розповіли на сторінці lypovva. Одним із таких вдалих поєднань є куряче філе з маринованими печерицями та морквою по-корейськи. Цей салат вражає смаком, адже ніжне м’ясо чудово поєднується з хрусткими грибочками, а гострувато-солодка морква додає родзинку. Завдяки кукурудзі страва набуває свіжості, а майонез об’єднує інгредієнти у гармонійну композицію.

Інгредієнти Куряче філе (відварене чи запечене) 200 г Морква по-корейськи 250 г Консервована кукурудза 150 г Мариновані печериці 150 г Майонез 2–3 ст. л Сіль Перець

Приготування

Куряче філе відваріть у підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком або запечіть у духовці зі спеціями. Остудіть і наріжте кубиками. Мариновані печериці наріжте половинками чи пластинками. Якщо використовуєте маленькі грибочки, залиште їх цілими. У глибокій мисці поєднайте курку, моркву по-корейськи, кукурудзу та гриби. Додайте майонез або легку альтернативу, приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте. Салат можна прикрасити свіжою зеленню, гранатовими зернами чи скибочками огірка для яскравішого вигляду.

Поради

Для святкового столу викладіть салат шарами у прозору салатницю: курка, морква, гриби, кукурудза, зверху майонез. Це зробить подачу ефектнішою.

Якщо любите ситніші страви, можна додати варені яйця чи твердий сир.

Салат із куркою та маринованими грибами — це поєднання простоти та вишуканості. Він стане чудовою альтернативою традиційним «Олів’є» чи «Цезарю», підходить як для щоденного меню, так і для святкового частування.