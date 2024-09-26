Салат із курячими серцями: швидкий рецепт смачної страви

Спробуйте приготувати цей простий та дієтичний салат у якому чудово поєднані смаки курячих сердець, кукурудзи та солоного огірка.
Фудблогерка Ruslana Hurtova показала, як приготувати смачний салат із курячих сердець нашвидкуруч.
Інгредієнти
- Варені яйця
- 3 шт.
- Кукурудза
- 200 г
- Солоний огірок
- 200 г
- Відварені курячі серця
- 400 г
- Сіль
- Сметана
Приготування:
- Подрібніть всі інгредієнти, заправте сметаною та перемішайте.
Поради:
- Замість сметани можете змастити салат майонезом, або змішати їх у необхідній вам пропорції.
Смачного!
@ruslana_cook_with_me Потрібно: - 3 варених яйця - кукурудза 200 гр - солоний огірок 200 гр - відварені курячі серця 400 гр - сіль за смаком - сметана або майонез. Все подрібнюємо, змішуємо та заправляємо сметаною. Смачного! #пп #ппсалат #закуска ♬ Unread Book - TRITICUM
Такий салат можна легко приготувати як до святкового столу, так і просто на вечерю.
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