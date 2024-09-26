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Салат із курячими серцями: швидкий рецепт смачної страви

Салат із курячими серцями: швидкий рецепт смачної страви

Салат із курячими серцями / Фото: Credits

Спробуйте приготувати цей простий та дієтичний салат у якому чудово поєднані смаки курячих сердець, кукурудзи та солоного огірка.

Фудблогерка Ruslana Hurtova показала, як приготувати смачний салат із курячих сердець нашвидкуруч.

Інгредієнти

Варені яйця
3 шт.
Кукурудза
200 г
Солоний огірок
200 г
Відварені курячі серця
400 г
Сіль
Сметана

Приготування:

  • Подрібніть всі інгредієнти, заправте сметаною та перемішайте.

Поради:

  • Замість сметани можете змастити салат майонезом, або змішати їх у необхідній вам пропорції.

Смачного!

@ruslana_cook_with_me Потрібно: - 3 варених яйця - кукурудза 200 гр - солоний огірок 200 гр - відварені курячі серця 400 гр - сіль за смаком - сметана або майонез. Все подрібнюємо, змішуємо та заправляємо сметаною. Смачного! #пп #ппсалат #закуска ♬ Unread Book - TRITICUM

Такий салат можна легко приготувати як до святкового столу, так і просто на вечерю.

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