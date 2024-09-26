Салат із курячими серцями: швидкий рецепт смачної страви

Спробуйте приготувати цей простий та дієтичний салат у якому чудово поєднані смаки курячих сердець, кукурудзи та солоного огірка.

Фудблогерка Ruslana Hurtova показала, як приготувати смачний салат із курячих сердець нашвидкуруч.

Інгредієнти Варені яйця 3 шт. Кукурудза 200 г Солоний огірок 200 г Відварені курячі серця 400 г Сіль Сметана

Приготування:

Подрібніть всі інгредієнти, заправте сметаною та перемішайте.

Поради:

Замість сметани можете змастити салат майонезом, або змішати їх у необхідній вам пропорції.

Смачного!

Такий салат можна легко приготувати як до святкового столу, так і просто на вечерю.

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