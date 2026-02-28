Салат із квашених огірків та цибулі / © Credits

На сторінці Буде смачно разом нагадали, що ця проста закуска може стати родзинкою столу, адже її готувати швидко, смачно та без зайвих складнощів.

Цей салат зберігає яскравий смак овочів, аромат пряної квашеної кислоти та легку пікантність цибулі. Ідеально підходить як закуска на кожен день або як супровід до святкового столу.

Інгредієнти

Квашені огірки

Ріпчаста цибуля

Олія

Сіль

Перець

Приготування

Огірки наріжте тонкими кружальцями чи півкільцями. Цибулю — півкільцями чи дрібними смужками, залежно від того, як вам зручно. Покладіть нарізані овочі у миску, додайте сіль і перець. Залийте салат невеликою кількістю олії та акуратно перемішайте. Щоб цибуля віддала свій аромат, а салат став ще смачнішим, залиште його на 10–15 хв перед подачею.

Поради

Для додаткового смаку можна додати трохи зелені, наприклад, петрушку чи кріп.

Спробуйте поєднати салат зі шматочком житнього хліба чи подати як гарнір до м’яса або риби.

Якщо хочете м’якший смак цибулі, ошпарте її окропом на кілька секунд перед нарізанням.

Салат із квашених огірків і цибулі — це не просто старовинна страва, а маленька гастрономічна подорож у минуле, яка одночасно дарує простоту, швидкість і неймовірний смак. Класика бабусиної кухні сьогодні легко вписується у сучасний стиль життя.