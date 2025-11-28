Салат із макаронами та куркою: цікавий рецепт

Салат із макаронами та куркою instagram.comericlahuerta / © Instagram

Салат із макаронами та куркою, який стрімко набирає популярності завдяки фудблогеру Eric Lahuerta, — це страва з простих інгредієнтів, які перетворюються на щось вишукане та неймовірно смачне.

Інгредієнти паста 200 г курячі стегна без кістки 4 шт. яйця 3 шт. каперси 20 шт. в’ялені томати 4 шт. пармезан 80 г оливки 10 шт. майонез медова гірчиця натуральний йогурт оливкова олія сіль чорний перець свіжа зелена цибуля

Приготування

Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте курячі стегна з обох боків до золотистості. Дайте охолонути та наріжте смужками. Відваріть пасту до стану al dente, процідіть і залиште охолонути. Тепла паста краще вбирає смак, тож довго не зволікайте. Відваріть яйця 10 хв, охолодіть, очистьте та наріжте великими шматками. Дрібно поріжте пармезан, чорні оливки та в’ялені томати. У великій мисці змішайте пасту, курку, яйця, каперси, пармезан, оливки й томати. Додайте оливкову олію, сіль і перець. Добре перемішайте. Змішайте майонез, медову гірчицю та трохи йогурту. Полийте салат зверху та посипте цибулею.

Цей салат одночасно простий та стильний, зі смаком середземноморських канікул. Спробуйте і він стане вашим фаворитом.