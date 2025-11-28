- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат із макаронами та куркою: цікавий рецепт
Цей салат дарує відчуття справжньої гастрономічної розкоші без зайвих зусиль.
Салат із макаронами та куркою, який стрімко набирає популярності завдяки фудблогеру Eric Lahuerta, — це страва з простих інгредієнтів, які перетворюються на щось вишукане та неймовірно смачне.
Інгредієнти
- паста
- 200 г
- курячі стегна без кістки
- 4 шт.
- яйця
- 3 шт.
- каперси
- 20 шт.
- в’ялені томати
- 4 шт.
- пармезан
- 80 г
- оливки
- 10 шт.
- майонез
-
- медова гірчиця
-
- натуральний йогурт
-
- оливкова олія
-
- сіль
-
- чорний перець
-
- свіжа зелена цибуля
-
Приготування
Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте курячі стегна з обох боків до золотистості. Дайте охолонути та наріжте смужками.
Відваріть пасту до стану al dente, процідіть і залиште охолонути. Тепла паста краще вбирає смак, тож довго не зволікайте.
Відваріть яйця 10 хв, охолодіть, очистьте та наріжте великими шматками.
Дрібно поріжте пармезан, чорні оливки та в’ялені томати.
У великій мисці змішайте пасту, курку, яйця, каперси, пармезан, оливки й томати. Додайте оливкову олію, сіль і перець. Добре перемішайте.
Змішайте майонез, медову гірчицю та трохи йогурту. Полийте салат зверху та посипте цибулею.
Цей салат одночасно простий та стильний, зі смаком середземноморських канікул. Спробуйте і він стане вашим фаворитом.