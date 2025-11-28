ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Салат із макаронами та куркою: цікавий рецепт

Цей салат дарує відчуття справжньої гастрономічної розкоші без зайвих зусиль.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Салат із макаронами та куркою instagram.comericlahuerta

Салат із макаронами та куркою instagram.comericlahuerta / © Instagram

Салат із макаронами та куркою, який стрімко набирає популярності завдяки фудблогеру Eric Lahuerta, — це страва з простих інгредієнтів, які перетворюються на щось вишукане та неймовірно смачне.

Інгредієнти

паста
200 г
курячі стегна без кістки
4 шт.
яйця
3 шт.
каперси
20 шт.
в’ялені томати
4 шт.
пармезан
80 г
оливки
10 шт.
майонез
медова гірчиця
натуральний йогурт
оливкова олія
сіль
чорний перець
свіжа зелена цибуля

Приготування

  1. Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте курячі стегна з обох боків до золотистості. Дайте охолонути та наріжте смужками.

  2. Відваріть пасту до стану al dente, процідіть і залиште охолонути. Тепла паста краще вбирає смак, тож довго не зволікайте.

  3. Відваріть яйця 10 хв, охолодіть, очистьте та наріжте великими шматками.

  4. Дрібно поріжте пармезан, чорні оливки та в’ялені томати.

  5. У великій мисці змішайте пасту, курку, яйця, каперси, пармезан, оливки й томати. Додайте оливкову олію, сіль і перець. Добре перемішайте.

  6. Змішайте майонез, медову гірчицю та трохи йогурту. Полийте салат зверху та посипте цибулею.

Цей салат одночасно простий та стильний, зі смаком середземноморських канікул. Спробуйте і він стане вашим фаворитом.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie