Салат із маринованої капусти: рецепт зимової консервації

Салат із маринованої капусти / © Credits

Реклама

Салат із маринованої капусти можна готувати просто ввечері, а вже наступного дня він готовий до подачі. Без стерилізації, без довгих очікувань і з повним набором осінніх вітамінів. А про рецепт його приготування розповіли на сторінці diana_kulikovska. Головний секрет у балансі, капуста залишається хрусткою, овочі — соковитими, а маринад — ніжно-гострим, без зайвої кислоти.

Інгредієнти свіжа капуста 1 кг морква 200 г солодкий перець 250 г цибуля 150 г цукор 4 ст. л сіль 1 ст. л олія 50–70 г оцет 4–5 ст. л перець чорний горошком 8 шт. лавровий лист 4 шт.

Приготування

Нашаткуйте капусту — тоненько, але не дуже, щоб зберегти приємний хрум. Моркву натріть на великій чи корейській тертці. Перець наріжте соломкою, а цибулю — півкільцями. З’єднайте всі овочі у великій мисці. Додайте сіль, цукор, олію та оцет — усе одразу. Добре перемішайте, трохи помніть руками, щоб овочі пустили сік. Розкладіть по банках, щільно утрамбуйте та поставте у холодильник. Через 12–24 години салат готовий до вживання. Але, як кажуть досвідчені кулінари, на другий-третій день смак стає ще насиченішим.

Поради

Якщо любите пікантне, покладіть дрібку перцю чилі чи кілька шматочків часнику.

Замініть оцет на яблучний для м’якшого, фруктового аромату.

Подавайте з картоплею чи м’ясом — цей салат чудово підходить до домашніх страв, особливо у холодну пору року.

Маринована капуста — це не просто салат, а настрій. Вона одночасно освіжає, тонізує та нагадує, що навіть у найпохмуріший день можна знайти яскраві барви у тарілці.