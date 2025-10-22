- Дата публікації
Салат із маринованої капусти: рецепт зимової консервації
Осінь — сезон, коли кухня пахне затишком, спеціями та чимось домашнім і справжнім. І якщо хочеться чогось хрумкого, яскравого та корисного, цей салат із маринованої капусти стане ідеальним вибором.
Салат із маринованої капусти можна готувати просто ввечері, а вже наступного дня він готовий до подачі. Без стерилізації, без довгих очікувань і з повним набором осінніх вітамінів. А про рецепт його приготування розповіли на сторінці diana_kulikovska. Головний секрет у балансі, капуста залишається хрусткою, овочі — соковитими, а маринад — ніжно-гострим, без зайвої кислоти.
Інгредієнти
- свіжа капуста
- 1 кг
- морква
- 200 г
- солодкий перець
- 250 г
- цибуля
- 150 г
- цукор
- 4 ст. л
- сіль
- 1 ст. л
- олія
- 50–70 г
- оцет
- 4–5 ст. л
- перець чорний горошком
- 8 шт.
- лавровий лист
- 4 шт.
Приготування
Нашаткуйте капусту — тоненько, але не дуже, щоб зберегти приємний хрум.
Моркву натріть на великій чи корейській тертці.
Перець наріжте соломкою, а цибулю — півкільцями.
З’єднайте всі овочі у великій мисці.
Додайте сіль, цукор, олію та оцет — усе одразу.
Добре перемішайте, трохи помніть руками, щоб овочі пустили сік.
Розкладіть по банках, щільно утрамбуйте та поставте у холодильник.
Через 12–24 години салат готовий до вживання. Але, як кажуть досвідчені кулінари, на другий-третій день смак стає ще насиченішим.
Поради
Якщо любите пікантне, покладіть дрібку перцю чилі чи кілька шматочків часнику.
Замініть оцет на яблучний для м’якшого, фруктового аромату.
Подавайте з картоплею чи м’ясом — цей салат чудово підходить до домашніх страв, особливо у холодну пору року.
Маринована капуста — це не просто салат, а настрій. Вона одночасно освіжає, тонізує та нагадує, що навіть у найпохмуріший день можна знайти яскраві барви у тарілці.