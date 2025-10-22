ТСН у соціальних мережах

Рецепти
143
1 хв

Салат із маринованої капусти: рецепт зимової консервації

Осінь — сезон, коли кухня пахне затишком, спеціями та чимось домашнім і справжнім. І якщо хочеться чогось хрумкого, яскравого та корисного, цей салат із маринованої капусти стане ідеальним вибором.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
12 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
40 ккал
Салат із маринованої капусти

Салат із маринованої капусти / © Credits

Салат із маринованої капусти можна готувати просто ввечері, а вже наступного дня він готовий до подачі. Без стерилізації, без довгих очікувань і з повним набором осінніх вітамінів. А про рецепт його приготування розповіли на сторінці diana_kulikovska. Головний секрет у балансі, капуста залишається хрусткою, овочі — соковитими, а маринад — ніжно-гострим, без зайвої кислоти.

Інгредієнти

свіжа капуста
1 кг
морква
200 г
солодкий перець
250 г
цибуля
150 г
цукор
4 ст. л
сіль
1 ст. л
олія
50–70 г
оцет
4–5 ст. л
перець чорний горошком
8 шт.
лавровий лист
4 шт.

Приготування

  1. Нашаткуйте капусту — тоненько, але не дуже, щоб зберегти приємний хрум.

  2. Моркву натріть на великій чи корейській тертці.

  3. Перець наріжте соломкою, а цибулю — півкільцями.

  4. З’єднайте всі овочі у великій мисці.

  5. Додайте сіль, цукор, олію та оцет — усе одразу.

  6. Добре перемішайте, трохи помніть руками, щоб овочі пустили сік.

  7. Розкладіть по банках, щільно утрамбуйте та поставте у холодильник.

  8. Через 12–24 години салат готовий до вживання. Але, як кажуть досвідчені кулінари, на другий-третій день смак стає ще насиченішим.

Поради

  • Якщо любите пікантне, покладіть дрібку перцю чилі чи кілька шматочків часнику.

  • Замініть оцет на яблучний для м’якшого, фруктового аромату.

  • Подавайте з картоплею чи м’ясом — цей салат чудово підходить до домашніх страв, особливо у холодну пору року.

Маринована капуста — це не просто салат, а настрій. Вона одночасно освіжає, тонізує та нагадує, що навіть у найпохмуріший день можна знайти яскраві барви у тарілці.

