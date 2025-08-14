Салат із маринованими огірками, оливками та сиром: оригінальний рецепт

Салат із маринованими огірками, оливками та сиром instagram.com_santifoods / © Instagram

Зміст Інгредієнти Салат Заправка Приготування Поради

Іспанці називають його «Літній аперитив» — закуска, яку подають перед основною трапезою, щоб розпалити апетит. Вона поєднує пікантність маринованих огірочків, солонуватий смак фаршированих оливок, ніжність сиру та пряну свіжість лимонної цедри та базиліку.

Цей салат готується всього за 10 хв, але вигляд має такий, ніби ви щойно повернулися з кулінарного майстер-класу в Барселоні. А як його приготувати, розповіли на сторінці Santifoods.

Інгредієнти

Салат

Мариновані огірки (корнішони) 150 г

Оливки, фаршировані перцем або анчоусами, 100 г

В’ялені помідори 70 г

Сир ементаль 100 г

Ковбаска фует 80 г

Заправка

Цедра одного лимона

Бальзамічний оцет 1 ст. л

Оливкова олія 2 ст. л

Сік половини лимона

Свіжий базилік

Сіль

Перець

Приготування

Корнішони наріжте кружечками чи на половинки. Оливки залиште цілими для виразнішої текстури. Ементаль наріжте кубиками, фует — тонкими кружечками. Додайте в’ялені томати. Якщо вони надто сухі, замочіть їх у теплій воді на 10 хв і обсушіть паперовим рушником. У невеликій мисочці змішайте оливкову олію, лимонний сік, бальзамічний оцет, цедру лимона та подрібнений базилік. Додайте сіль і перець. У великій мисці обережно з’єднайте всі інгредієнти та полийте заправкою. Викладіть салат на тарілку, прикрасьте гілочками базиліку та, за бажанням, кількома краплями бальзамічного крему.

Поради

Якщо хочете надати салату середземноморського аромату, додайте трохи сушеного орегано.

Страва чудово смакує з келихом білого сухого вина або домашнього лимонаду.

Салат поєднує одразу кілька гастрономічних «родзинок»: пікантність маринованих овочів, вершковість сиру, аромат свіжих трав і легку кислинку цитрусової заправки. Така закуска не лише підніме настрій, а й створить атмосферу маленького гастрономічного свята навіть у звичайний будній день.