ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Салат із моркви та буряка з маринованою цибулею: рецепт дуже здорової страви без варіння

Простий рецепт овочевого салату з буряка, моркви з маринованою цибулею.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
92 ккал
Салат із моркви та буряка з маринованою цибулею

Салат із моркви та буряка з маринованою цибулею / © Credits

Овочі для салату не піддаються термічній обробці, зберігаючи всі вітаміни. Готується він дуже швидко, потрібно замаринувати цибулю на 10 хвилин, а цього часу вистачає, щоб натерти овочі на тертці.

Інгредієнти

буряк
1 шт.
морквина
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
олія оливкова
20 мл
оцет столовий
1 ст. л.
цукор
1 ч. л.
вода тепла
50 мл
сіль
петрушка свіжа

  1. Буряк, моркву, цибулю очистьте, помийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. Петрушку також помийте та обсушіть.

  3. Буряк, моркву натріть на тертці для корейської моркви.

  4. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, влийте воду, оцет, додайте цукор, сіль, перемішайте і залиште на 8-10 хвилин, потім злийте з цибулі маринад і злегка відіжміть.

  5. У салатник викладіть буряк, моркву, цибулю, петрушку, посоліть, влийте оливкову олію й акуратно перемішайте.

Поради:

  • Оливкову олію можна замінити на соняшникову.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie