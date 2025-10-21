- Дата публікації
Салат із моркви та буряка з маринованою цибулею: рецепт дуже здорової страви без варіння
Простий рецепт овочевого салату з буряка, моркви з маринованою цибулею.
Овочі для салату не піддаються термічній обробці, зберігаючи всі вітаміни. Готується він дуже швидко, потрібно замаринувати цибулю на 10 хвилин, а цього часу вистачає, щоб натерти овочі на тертці.
Інгредієнти
- буряк
- 1 шт.
- морквина
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- олія оливкова
- 20 мл
- оцет столовий
- 1 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- вода тепла
- 50 мл
- сіль
-
- петрушка свіжа
-
Буряк, моркву, цибулю очистьте, помийте та обсушіть паперовим рушником.
Петрушку також помийте та обсушіть.
Буряк, моркву натріть на тертці для корейської моркви.
Цибулю наріжте тонкими півкільцями, влийте воду, оцет, додайте цукор, сіль, перемішайте і залиште на 8-10 хвилин, потім злийте з цибулі маринад і злегка відіжміть.
У салатник викладіть буряк, моркву, цибулю, петрушку, посоліть, влийте оливкову олію й акуратно перемішайте.
Поради:
Оливкову олію можна замінити на соняшникову.